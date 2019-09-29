境外記者答中評 贊中國高速發展

來自尼日利亞記者協會的Christopher（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京9月29日電（中評社報道組）在國慶70周年活動新聞中心舉辦國內外記者招待會之際，中評社記者邀請來自埃及、尼日利亞、孟加拉、老撾、香港的境外記者分享來採訪國慶70周年的感受和對中國近年發展的印象。



尼日利亞記者協會的Christopher表示，這是他第一次來中國。這次採訪他主要關注兩個方面，一個是“一帶一路”，一個是中華人民共和國成立七十周年，這幾天跟隨新聞中心參訪北京，並且參加了記者會，毫無疑問，中國迅速發展，現在正打開國門歡迎八方來客，告訴世界國家的繁榮，中國歡迎更多的交流和互動。中國今天的成績，受惠打開國門，面向世界，同時，世界也從中國的發展中受益。這造就了這樣有趣的時刻。



來自埃及的記者AMAL告訴中評社記者她來北京已經超過了20年的時間，她笑稱自己的中文名字是“美麗”，因為寓意很好。她說她見證了中國二十多年來的發展。“中國已經今非昔比，變化巨大，著實令人驚嘆，”AMAL說，“祝賀新中國即將迎來七十華誕，中國已經成為世界強國和大國，相信中埃關係也能進一步促進。”AMAL很開心活動的新聞中心能夠舉辦多種多樣的活動來向外國記者們介紹中國、介紹北京，她特別提到新通航的大興國際機場，說它是建築的奇跡。



來自孟加拉國的《太陽日報》的記者Enam告訴中評社記者，自己是7個月前第一次來中國，他被總社派駐於北京，已經走訪了西安、揚州、三亞等多個中國城市，他高度讚揚中國的發展，驚嘆於古老的中國文化。他在大興國際機場竣工前就曾去參訪，昨日上午更是再次參觀了通航後的鋼鐵鳳凰，他由衷地贊嘆機場的設計和中國製造的高速發展。



老撾巴特寮通訊社Keutkhuanchai表示，此次採訪關注在中國的經濟發展方面。這是一個很好的採訪機會，讓人們更加了解中國。在“一帶一路”實施前，人們對中國不夠了解，但“一帶一路”開始實施後，人們對中國更加親近了。比如相比十年前，現在越來越多的人願意購買中國更便宜的商品。老撾支持“一帶一路”，已經和中國準備合作開展項目，同時，中國也願意給東盟投資和提供技術支持。此外，此次採訪還十分關注中國四通八達的交通。

