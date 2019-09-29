新黨衝連署門檻　鎖定支持者與新世代年輕人

郁慕明（中）與新黨推薦參選2020連署人楊世光（左）、陳麗玲（右）。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月29日電（記者 趙家麟）新黨主席郁慕明28日在台南受訪表示，新黨推楊世光、陳麗玲搭檔連署參選2020大選，主要訴求過去票投新黨的支持者、新世代年輕人兩大對象，目標要衝40萬張以上的連署。



郁慕明28日晚在台南主持新黨全委會全代會聯席會議，會後接受媒體訪問表示，有人質疑楊世光或許選不上，沒關係，但過程很重要，如果楊世光可以越過連署門檻，新黨的理念、主張就可以在大選的過程中公開宣揚。



新黨2020參選人楊世光28晚在台南的餐會中，以上、下、左、右向新黨南部支持者暢談未來施政目標。他指出：



左，在政治上代表的是分配，分配要公義與公平，因此，他主張台灣實施徵兵制後，取消四個月的義務役，並且加碼“特赦”所有有學貸的學子，讓他們畢業後能與其他同事有相同的起跑點。



右，指的是自由與發展。楊世光表示，台灣是一個以貿易發展為根基的“國家”，因此他要爭取加入RCEP。



上，主張的是年輕人要有上台與發聲的機會，身為年輕世代，他將為年輕人創造更多的發展機會。至於下，他當選有兩“下”目標，就是下架蔡英文、下架民進黨。



郁慕明表示，連署的門檻要超過28萬張，目標要達到40萬張以上比較保險。要爭取連署的兩大目標對象：



一、新黨上回有51萬票，呼籲上次投新黨的加入連署，楊世光或許不能選上，沒關係，但過程很重要，新黨的理念、主張可以公開宣揚。



二、目前8個組向中委會登記連署，其中只有新黨二人加起來不到100歲。所以，希望新世代年輕人要幫新黨連署。如果楊世光可連署跨過門檻，他相信下屆的大選，政黨的提名人一定會更年輕一些，也會注意到新世代的權益。