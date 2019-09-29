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李鎔任反對台北反修例遊行 盼台青勿上當
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2019-09-29 00:33:32
台灣興中同盟會主席李鎔任。(中評社)
中評社高雄9月29日電／針對綠營發起的9月29日“反送中”游行，台灣興中同盟會主席李熔任表示，民主、自由、人權不能超越法律，更不該被民粹和意識形態操作。民進黨當局為選舉私利，借機制造兩岸對立，損害台灣同胞利益，台灣年輕人不要上當。
李熔任呼籲，台灣年輕人要認清事實，拒絕蒙騙，不參加此次游行；要與大陸同胞共同致力兩岸和平與民族復興，開創中華民族的新時代。
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