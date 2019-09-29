台胞談湖北行：祖國發展日新月異　盼早統一

參訪團在辛亥革命武昌起義紀念館門前合影。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京9月29日電（記者 沈而忱）9月23至27日，全國台聯2019年國慶參訪團部分嘉賓一行近40人赴湖北武漢、宜昌等地參訪，參觀了湖北省博物館、辛亥革命武昌起義紀念館等歷史文化景點，也訪問了三峽大壩、興發集團等祖國經濟發展新成就。在湖北之行即將步入尾聲的時候，參訪團嘉賓在宜昌舉辦交流座談會，就習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，及祖國建設發展的重要成就暢談感受。



全國台聯聯絡部副部長許玉香代表全國台聯，對各位嘉賓不遠千里參加全國台聯舉辦的國慶參訪活動表示熱烈歡迎和衷心感謝。她簡要介紹了全國台聯的宗旨和主要工作，並傳達了習近平總書記“1.2”重要講話精神。



北美洲台灣鄉親聯誼會會長梁義大表示，作為台灣島內、港澳及海外的台僑胞社團領袖和台僑胞代表人士，來到湖北和北京參加中華人民共和國成立70周年參訪活動，親身感受祖國改革開放和建設的偉大成就，感到十分榮幸。海外台胞僑胞都希望祖國繁榮昌盛，中華民族復興和祖國早日實現和平統一。”



法國台胞王春惠是全國台聯特邀理事。她說，對祖國大陸的發展可以用兩個字來形容，那就是“震驚”。從她初次來大陸到這次參訪，幾十年間祖國的變化翻天覆地，她親眼見證了祖國一步步的發展，希望祖國能早日完成和平統一事業。



加拿大魁北克客屬崇正會前會長、全國台聯特邀理事詹昌森表示，他從事兩岸交流活動多年，是全國台聯的老朋友，更是兩岸關係發展的親歷者。他與各位嘉賓的願望相同，都希望祖國能夠早日實現和平統一，也呼籲新來的朋友一道，為祖國的發展貢獻自己的力量。