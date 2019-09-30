社評：這兩個動作　看到民進黨心裡有點虛

中評社台北9月30日電（評論員 林淑玲）民進黨928舉行33周年黨慶，並為2020大選造勢，儘管蔡英文最近民調一路領先，但有兩個動作顯示，民進黨對選情仍有隱憂，所謂的“撿到槍”，或台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲挪揄她的“撿到原子彈”，未必是十拿九穩，蔡陣營的心裡還是有點虛。



兩個動作之一，涉貪被判刑20年保外就醫的陳水扁9月28日參加民進黨33年黨慶，滿臉笑容回到睽違11年的中央黨部，受到黨主席卓榮泰、“立法院”黨團總召柯建銘等人的熱烈歡迎。此舉形同民進黨重新接納扁，對爭取特赦多年的扁是一個新里程碑。蔡陣營則技巧安排，讓扁重返民進黨中央黨部，而非與蔡英文同台強碰特赦議題。扁能跨進這步，可說是綠色小黨活躍，外加扁長期“威脅恐嚇”蔡英文奏效所得。



民進黨重新接納扁，須付出不小的代價。扁案現在分成兩個層次，一個是扁應不應繼續關？另個是扁家貪污所得應該吐出來，後者幾乎是全民共識。曾任扁醫療小組成員的柯文哲9月初曾爆料，他2016年就一直勸民進黨應該就把扁案處理掉，“總要交代一下，到底錢是怎麼回事，要對社會有個交代，也不是無條件特赦，要有一個處理，不管是73分帳64分帳，總是要有一個處理，但蔡英文不敢。”民進黨、蔡政府現在對扁的禮遇與特赦已無兩樣，也未再去追扁家“海角七億”流向。現在再把扁迎回黨中央，無異是挑戰社會道德底線與民進黨高舉的“勤政、清廉”訴求。民進黨支持者未必等於扁迷，這麼做是要冒風險的。



另一個動作是蔡英文加速整合賴清德，2020“蔡賴配”有望。與初選對手搭配參選，在台灣政壇幾無成功案例，1996直選以來，從無當選者是找初選的手下敗將搭配。2008大選民進黨謝長廷延攬初選落敗的蘇貞昌搭檔，被送做堆的兩人選舉期間形同陌路，最後也落敗。副手功高震主不敗也難，陳水扁二次大選副手都是呂秀蓮，就是這邏輯。事實上，據民進黨人士了解，蔡起初並無意“蔡賴配”，賴不滿初選不公的氣還沒消，兩人關係一度很緊張，個性強硬的賴避不見面，蔡也無意妥協，後來是綠色小黨林立，已威脅到蔡以及民進黨“立委”選情，民進黨才急著去把賴清德迎回來，希望他來鎮住獨派小黨。



蔡英文從郭台銘9月16日深夜宣布不參加2020連署參選迄今的近10項一對一對決民調，不論是親藍或親綠機構所做，全部都遙遙領先國民黨韓國瑜，最多還贏到20多趴，理應是非常穩。但從民進黨迎回陳水扁、賴清德這兩個動作，可以看出，蔡陣營還是有點虛，才會下這麼重的猛藥來鞏固綠營基本盤。

