洛杉磯統促會在中國城升起五星紅旗

大洛杉磯地區中國統一促進會於9月27日上午10時，在洛杉磯中國城的第一面永久懸掛的五星紅旗升起的所在地，舉辦了一場升五星紅旗活動（中評社記者 宋楷文攝） 中評社洛杉磯9月28日電（記者 宋楷文）大洛杉磯地區中國統一促進會（洛杉磯統促會）於9月27日上午10時，在洛杉磯中國城的第一面永久懸掛的五星紅旗升起的所在地，舉辦了一場慶祝新中國成立70周年的升五星紅旗活動。“目的是要進一步振奮我們中華民族的愛國主義精神。中華民族要站起來，要富起來，要強起來！”



洛杉磯統促會執行會長胡焯球對中評社記者表示，新中國成立70年來，走過波瀾壯闊的奮鬥歷程，中國人民堅持改革開放、艱苦奮鬥、排除萬難、頑強拼搏取得的舉世矚目的輝煌成就，這一切也與廣大的海外華人華僑始終如一的支持密不可分。



胡焯球強調，洛杉磯統促會自2004年由劉健民主席創會，并於2005年4月24日在洛杉磯中國城永久升起第一面五星紅旗以來，走過了近十五個風雨春秋。承前啟後，繼往開來，我們始終不忘初心。



胡焯球說，中國實現完全統一是全體中國人的心聲，也是我們促統會為之努力的目標。無論世界如何風雲變幻，根的情緣和血脈相連的愛使我們堅持促進中國和平統一的心願和努力不會改變。我們將立足美國當地，繼續促進海峽兩岸民間交流與合作，為促進中國的和平統一大業，為增進中美友好關系良性發展做出更大貢獻。



同美國和世界其他國家和地區情況不同，洛杉磯中國城擁有全美最多的傳統親台社團，基於海外華僑是孫中山三民主義的追隨者的歷史，傳統僑社大都效忠所謂“中華民國”。即便在今天，青天白日旗在中國城也隨處可見。目前，親大陸和親台勢力膠著。台當局和當地親台勢力“死守”中國城屋頂，視其為在美的“最後堡壘”。



2005年4月24日, 洛杉磯統促會在劉健民主席和時任該會常務副主席胡煒升等的努力下, 成功地將第一面永久懸掛的五星紅旗在洛杉磯中國城的上空升起至今。當時震驚了台灣的“僑務機構”和輿論界。事前，胡煒升出資數萬美元整修了老僑領胡順位於中國城中心地帶物業的屋頂等，并依據相關法規取得了升旗位置的“市政府房屋署懸掛執照”，保證了長期使用權。他們還特地制作了不易被破壞的35英呎（約四層樓）高的鋼鐵旗杆。



升旗典禮當天，位於洛杉磯中國城竹巷的升旗地點鑼鼓喧天，華人社團表演的富有中國民族特色的腰鼓、舞龍、舞獅等，為升旗儀式增添了喜慶氣氛。盡管此前有過升而復降的挫折，但華僑華人們的熱情卻一如既往。300多名當地社團代表和群衆在《義勇軍進行曲》的樂曲聲中目睹五星紅旗與美國國旗一起冉冉升起。



當時洛杉磯電視台等媒體及多家國際通訊社記者到現場采訪。《洛杉磯時報》加州版在升旗儀式前後兩次在頭版對這一事件作了長篇報道，認為五星紅旗的升起標志著南加州華人社會政治立場的重要轉向，中國飛速發展的經濟以及當地眾多華人企業與中國大陸的緊密聯系是其中一個主要原因。



近年來，胡焯球每兩個月爬上約四層樓高的屋頂平台，檢查維護35英呎高的旗杆和更換退色損傷的旗幟。



美國大洛杉磯地區中國統一促進會是由時任中華會館主席的劉健民發起，並聯合洛杉磯傳統僑社相關社團,於2004年11月20日在美國洛杉磯中國城正式成立的。該會現任會長歐陽韜，執行會長胡焯球。

