供給側升級，下沉市場給予電商平台的“新寶藏”

中評社北京9月29日電／日前，商務部國際貿易經濟合作研究院發布《下沉市場發展與電商平台價值研究》專題報告。報告認為中國的互聯網電商經歷了早期的假貨橫行的“草莽時代”，進入既要“品質”又要“實惠”的階段。



研究院認為供給側升級是下沉市場競爭的核心，只有更好地將消費端與生產端進行無縫對接，更好地滿足個性化、品牌化、品質化、體驗式消費需求的電商平台，才能創造新供給，滿足新需求，“面對愈加理性成熟的下沉市場消費者，商業生態完備的電商平台將逐步顯現競爭優勢”。



中國網發表中國財政科學研究院應用經濟學博士後盤和林文章表示，下沉市場如今已發展數年有餘，並且從開始便與消費聯繫在一起，回顧下沉市場的過去我們不難發現，其最初走進人們視野更像是一種對於一二線城市的替代，由於一二線城市消費增長逐漸乏力，商業者才將目光集中到了下沉市場。不過，令人驚訝的是，下沉市場這片商業荒原在商業注意下迅速崛起，立馬帶動了下沉市場的“淘金熱潮”。



正如研究院研究報告所示，下沉市場從最初中低端購買者，甚至是山寨盜版熱衷者如今也發展成為了品質消費者。報告中以聚划算的“划算節為例，對下沉市場的發展潛力進行的說明，划算節兩天成交額超過年的第六屆雙(交易額為億元)，下沉市場訂單量占比高達。同時，參與划算節的重要主力正是天貓平台的品牌商家。報告分析認為，這印證了下沉市場對於品質商品的巨大需求和爆發潛力，低端山寨商品正在逐漸被中端品牌商品取代，下沉市場的消費結構正在從以低端商品為主的金字塔模式向橄欖型形態發展。



文章分析，實際上，最初造成下沉市場消費變化的主要原因在於供給側。原因有二：一是規模與市場巨大，是供給側給了下沉市場消費活力。生活在城市中的人可能對此並無很深的感觸，實際上，可以說經濟發展的二八定律在中國大地上展現的淋漓盡致，但這並不代表著下沉市場的消費潛力不足，相反，其具有巨大的消費潛力，隨著電商平台的下沉，市場立馬指數式增長；二就是消費需求旺盛，電商產品不愁銷量。如果在下沉市場提到新零售，可能很多即使聽過也並不知道具體指什麼，這裡是想說明，下沉市場長久以來缺乏中高端的供給，因此，只要供給端給出的產品高於原有品質，那需求便直接上漲。



不過，這並不代表下沉市場將擁有一二線城市的消費結構與觀念，下沉市場最為重要的特點還是價格敏感上，這也是為什麼報告中以聚划算的成功來舉例，聚划算自身價格實惠的特點讓其在下沉市場有了更強的競爭力。同時，在各電商的激烈競爭下，下沉市場消費者對於物質的追求開始走向對於品質的追求。從這個角度上來講，市場也在改變著電商的策略。今年以來，包括蘭蔻、歐萊雅、西門子在內的餘個頭部品牌在聚划算平台上取得了超過的同比增長，其中有個品牌，在聚划算全市場和下沉市場的同比增幅都超過，被稱為聚划算效應。



不僅如此，報告還認為，以聚划算為代表的電商平台，不僅滿足了下沉市場消費需求，同時通過營銷平台爆發力，幫助品牌獲取下沉市場新客，賦能品牌商家，實現了多方共贏。年，聚划算推出產業帶升級計劃，計劃在全球範圍內升級個產業帶，引爆個品牌，目前已取得顯著成果，剛剛過去的划算節，產業帶商家兩天收獲訂單超過萬，同比增長。以手機配件商家卡琦為例，借助聚划算天天工廠平台，獲得了更多展示機會和大量新客，日均訂單數量從單增長到單以上。天天工廠選品平台還幫助卡琦實時篩選出更受買家歡迎的圖案，升級產品設計，優化產能分配。



文章最後說，電商平台發現了下沉市場，而下沉市場又激活了電商平台。從最初的平台下沉，到後來的消費結構變化，到如今供給側升級以及供需互動，下沉市場展現了中國大地更廣闊的消費特征，其如今與平台相互作用為社會經濟帶來巨大的推動作用。



