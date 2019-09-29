走在大路上，不忘初心所在使命所系

中評社北京9月29日電／治國有常，而利民為本。



新中國成立70年來，從解決溫飽到富足小康，從“票證歲月”到“刷卡年代”，從“小病拖、大病扛”到基本醫保全覆蓋，我國民生得到極大改善，人民生活發生翻天覆地的變化。



連日來，央視播出的大型文獻專題片《我們走在大路上》引發廣泛關注。9月22日播出的第十四集《民為邦本》就細致講述了70年來我國城鄉百姓民生巨變的生動故事，展現出在中國共產黨領導下，中國經濟社會快速發展，人民獲得感、幸福感越來越強的時代畫卷。



70年的時間長河裡，總有一些澎湃而起的浪花，閃耀著歷史的記憶。1993年，實行近40年的糧票退出歷史舞台，中國社會從物資匱乏走向商品豐裕；1996年，“不走平地穿大山，不走直徑繞大彎”的京九鐵路通車，給大別山區、井岡山區、贛南、粵東北等沿線革命老區帶去擺脫貧困的希望；2003年，新型農村合作醫療制度開始推行，從此廣大農民終於也可以像城裡人一樣看病報銷；2006年，全面取消農業稅，億萬農民從此告別延續了2600多年的“皇糧國稅”；2008年，我國全面實行城鄉免費義務教育，照亮了無數“大眼睛”的讀書夢……



發展為了人民，發展依靠人民，發展成果由人民共享。這既是中國共產黨從誕生之日起的初心所在、使命所系，更是貫穿它70年治國理政實踐的一貫邏輯和清晰脈絡。70年來，中國共產黨始終把人民放在最高位置，把民生放在優先位置，一件接著一件辦，一年接著一年幹，人民的生活水平越來越高，幸福體驗越來越深刻。“舉而措之天下之民，謂之事業。”70年民生改善的輝煌成就證明，中國共產黨就是為人民謀幸福的政黨，讓老百姓過上好日子就是黨的事業。



就像那位只花了幾十元參加醫保，卻報銷了17000多元醫療費的安徽農民鐘德華所說，老百姓最會算賬，他們心裡最明白。其實他們所明白的，還不僅僅是一項惠民政策對他們來說划算不划算，誰對他們好、誰真心為他們辦事、謀幸福，他們的心裡也都有一杆秤。只有共產黨，才能救中國；只有社會主義，才能發展中國，這就是他們心中最樸實而簡單的邏輯，也是在歷史與現實的檢驗中他們矢志不渝的選擇和信念。



對於中國的老百姓來說，追求美好生活，是永恒的主題，是永遠的進行時。



對於中國共產黨來說，保障和改善民生也沒有終點，只有連續不斷的新起點。



我們堅信，跟著共產黨沿著中國特色社會主義大道奔前方，我們一定會有更加美好的明天。



來源：中國網 作者：辛明（中國網時事評論員）



