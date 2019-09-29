發展旅遊產業應多在“門票外”做文章

中評社北京9月29日電／今年十一黃金周即將到來。據媒體報道，近日，浙江、山東、河南等多個省市出台景區門票降價措施。網民認為，門票降價後，景區服務不能降質，相反需要擺脫狹隘的門票經濟思維，探索多種營收項目，為遊客提供更多優質的增值服務。



網民“張燕”認為，門票價格過高，抑制、降低了消費者在旅遊產業鏈上其他環節的消費支出。一些地方過於依賴門票經濟，特別是部分重點國有景區門票價格過高，制約了當地旅遊經濟的發展。



最近兩年，各地景區掀起降價潮，擺脫門票依賴已成共識。網民普遍表示，景區門票降價能讓外地遊客少花錢，也能讓本地旅遊從業者多掙錢。門票降價，遊客省下來的錢很有可能也會留在當地。



網民“淡一談”表示，推動旅遊業繁榮發展，要在門票之外做文章。坐擁豐富歷史文化資源的省市應該看長遠、算大賬，整合景區資源，降低門票價格，擺脫門票經濟，以旅遊帶動當地服務業和經濟社會發展。



網民“西坡”認為，國內旅遊市場正在消費升級，許多國人已經過了“上車睡覺下車拍照”的1.0階段，開始進入追求旅行體驗的2.0階段。有數據表明，旅遊產業鏈效益約為門票價值的7倍，旅遊經濟的潛力是很大的。但如何挖掘潛力，必須尊重市場規律，從巧處入手。



網民“東方”建議，地方政府和景區需順應潮流發展，規劃更豐富多彩的全域旅遊產業。“小門票，大旅遊”應該成為全域旅遊的助推器。同時，不再單獨核算景區門票收入，而是改為核算整體產業收入，用其他項目的增長收入，彌補門票降價造成的利潤滑坡，實現旅遊經濟的內生性增長，讓全產業鏈都能獲益，使得旅遊經濟更具可持續性發展。



來源：經濟參考報 作者：明航

