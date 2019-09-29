一個財經主持人眼中的上海城市變遷

中評社北京9月29日電／提到國際化大都市，除了紐約、東京、倫敦、巴黎、香港五大世界公認的國際化大都市，上海絕對是不能忽視的一個存在。現在的上海已經成為一座人均GDP超過2萬美元的超大城市，以不到全國千分之一的土地面積，貢獻了全國近1/10的稅收總收入，是我國最大的經濟中心城市。



與此同時，根據人民銀行等八部門聯合印發的《上海國際金融中心建設行動計劃（2018~2020年）》，到2020年，上海將基本確立以人民幣產品為主導、具有較強金融資源配置能力和輻射能力的全球性金融市場地位，基本形成公平法治、創新高效、透明開放的金融服務體系，基本建成與我國經濟實力以及人民幣國際地位相適應的國際金融中心，邁入全球金融中心前列。



對於上海幾十年來的變遷，1998年來滬工作的現鳳凰衛視財經節目主持人張彤深有體會。“1998年的陸家嘴只有東方明珠可以看看，金茂大廈還在施工中。現在，陸家嘴金融區的商務樓宇有250多座，是全球樓宇最密集的地區之一，跨國公司總部達到100多家。”張彤說道。



交通的變化最能反映一個城市的發展，20年前剛來上海市，張彤在閘北公園附近工作。“20年前打車是很奢侈的事情，等公交是常態，當時的外灘還有辮子公交車，地鐵也只有一條一號線，周末和朋友約著去玩，就是在一號線人民廣場上車，坐到終點，那時候一號線終點周邊都是農田。而今，上海有15條地鐵，總里程670公里，全國第一。”



作為國內的經濟中心城市，一直以來，上海吸引著全國各地的人前來就業、創業。“1998上海戶籍常住人口是1300萬，外來人口220萬，2018年上海人口1447萬，外來人口976萬。我剛到上海的時候，同事們都講的是上海話，我一個北方人完全聽不懂。”張彤笑稱，“我現在的公司裡90%的同事都是來自全國各地，上海這座城市開放、包容，可以容納天南海北不同口音、不同職業、不同教育背景的人，他們在這座城市裡，為了各自的理想去打拼，同時也為這座城市不斷地補充新鮮的血液。”



隨著人口的不斷增多，上海的城市邊界也在持續擴張。上海市城市規劃設計研究院文章《1980年代以來上海城市人口空間分布及其演變》中指出，在1980~1990年間，上海增長的人口主要分布在核心區，1990~2010年間增長的人口主要集中在邊緣區和外圍區，核心區的人口外遷而呈持續下降態勢，在1990~2000年間邊緣區人口增長快於外圍區，在2000~2010年間，外圍區的人口總量增長幅度快於邊緣區。



人口向城市核心區之外流動，一方面有房價的因素，另一方面，也反映出上海都市圈的逐漸成型。在張彤看來，上海的臨港新區對於想來上海發展的年輕人可能是個新機會。“上周我剛剛和同事去看過那，記得2002年剛開始建設臨港滴水湖的時候，就是一片巨大的工地，根本無法想象十幾年後，這裡平地建起了一座新城，無論是基礎設施、人才配套政策，都非常具有競爭力。”



“就像在20年前無法想象今天的上海一樣，現在知識、技術更新迭代越來越快，我們更無法想象20年後的上海會是什麼樣子。但有一點可以肯定，中國現在已經是世界第二大經濟體，未來的中國一定會更加開放更加包容，而上海作為全國的經濟、金融、航運、貿易、科創中心，匯聚了全球大批的優秀企業及頂尖人才，未來的上海值得期待。”張彤感嘆道。



來源：每日經濟新聞

