藥品集中採購拼殺激烈，激勵藥企良性競爭

中評社北京9月29日電／據媒體報道，9月24日，在國家醫保局等部門指導下，參與藥品帶量採購擴圍的25個省份和新疆生產建設兵團在上海開展聯合招采，產生了擬中選結果。本次聯盟採購共有77家企業參與，產生擬中選企業45家，擬中選產品60個。



與聯盟地區2018年最低採購價相比，擬中選價平均降幅59%；與“4+7”試點中選價格水平相比，平均降幅25%。本輪採購拼殺激烈，有企業代表直呼刺激。



藥品集中招標採購的核心，無疑就是以量換價。在從試點擴圍到25個省份和新疆生產建設兵團後，這次的招采會從價格到藥品質量標準，都體現出許多新特點。



首先，從價格層面來說，今年參與招采的藥品報價，沒有最低只有更低。因大幅降價被認為鐵定中標的藥品，結果被曝意外出局。



去年“4+7”試點集中採購時，藥價降幅普遍在5成以上，但與去年最低採購價相比，擬中選價平均降幅59%；與“4+7”試點中選價格水平相比，平均降幅25%。從數據來看，藥企屢屢發出“不相信”、“太慘了”的驚呼，也就不足為奇了。



畢竟，如今實行藥品集中採購機制的省份大幅擴圍，藥品一旦中標，就會有龐大的銷量作為保障。如此巨大的一塊蛋糕，沒有藥企不在乎。



其次，價格競爭之外，對藥品質量的競爭也逐漸升級。



質量優先，是藥品集中採購的一個原則，沒有達到這個基本要求，連進入招采現場的資質都不會有。過去藥品招采時，合法上市的仿制藥均可參與，但如今，只有通過療效一致性評價的仿制藥，才具備參與藥品集中採購的資格。



還要看到，去年集中採購時，每個品種中標企業只有一家，企業中標後，可暫時鬆一口氣。但今年引入了“多家中標”新規，藥企中標仍不能高枕無憂，仍需在多家中標企業中展開質量競爭，藥企必須隨時保持警覺，確保價格不斷走低、質量不斷上升，方能處於不敗之地，持續贏得市場。



與早年前藥品招采現場的沉悶氣氛相比，如今的藥品招采現場可謂波濤汹湧，這是“藥品集中採購”鮎魚效應發威的結果。



有些人擔心企業無法適應，有此顧慮可以理解：藥品競價應保持理性和適度，價格與質量需同時兼顧，因利潤太低導致藥品斷供等風險，需通過其他配套機制來加以防範，使整個藥品集中採購模式更加科學、更可持續。



但市場有其自身規律，有強大的調節功能。當價格太低影響企業生存時，企業自會尋找解決辦法，譬如適度漲價、控制成本、提升質量。只要市場供應充足，價格就具有合理性，為他人給出的低價擔心，不如自身技術升級確保質優價低，以此獲取競爭力。



可以預見，藥品集中採購攪動的激烈競爭，必須會從招采現場走向生產一線，從而帶來藥企的洗牌。創新能力不足、成本控制不好、管理效率不高的企業，必然會被淘汰出局。而強者樂於競爭也善於競爭，會在激烈的競爭中脫穎而出。



而其正外部性也會溢出到民生領域：藥企良性有序競爭，讓民眾用上低價藥、放心藥，受惠的還是廣大民眾。



來源：新京報 作者：秋實（醫生）



