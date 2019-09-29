擴大有效投資 加大逆周期調節

中評社北京9月29日電／基於日前發改委、財政部和央行有關負責人的最新表態，中國宏觀政策將保持定力、以我為主，進一步加大逆周期調節力度，全力實現“六穩”。



經濟參考報發表國盛證券首席宏觀分析師熊園文章表示，當前，中國貨幣政策和財政政策應對經濟下行壓力的調整空間還很大，貨幣端的發力點是疏通貨幣傳導機制和降低企業融資成本，堅決不搞“大水漫灌”，財政端的發力點則是進一步發揮投資引導的有效作用。



穩增長仍是硬要求。發改委、財政部和央行三個部門均認為當前中國經濟面臨下行壓力，要確保經濟運行在合理區間，必須加強逆周期調節，採取積極有效的措施，並加大“六穩”工作的力度，穩投資、促消費、擴就業、增收入，實現國民經濟良性循環。



文章分析，貨幣政策方面，將堅持穩健取向，堅決不搞“大水漫灌”。透過央行行長易綱的表態可知，中國貨幣政策主要是服務國內經濟，貨幣政策的決定因素也是以我為主。接下來一段時期，貨幣政策的發力方向是加大結構調整力度，下大力氣疏通貨幣政策的傳導機制，以改革的方式降低企業融資成本。



在備受關注的降息問題上，央行認為貨幣政策應當保持定力，不急於出台較大的降息和量化寬鬆政策。這意味著中國貨幣政策還有較大調整空間，一旦需要，降准降息仍會成為政策選項。自今年8月央行實施LPR(貸款市場報價利率)改革以來，LPR報價已經累計調降11個基點，綜合考慮到降低實體經濟融資成本已是硬要求、央行強調“堅決打破貸款利率的隱性下限”、現行LPR與MLF利率尚有90個基點利差空間等多重因素，預計後續LPR報價還可能繼續下調。



財政政策方面，著力擴大有效投資是主要抓手。數據顯示，今年前八個月固定資產投資累計增速創年內最低水平，除房地產投資仍居高位外，更能體現企業投資意願的製造業投資持續低迷，去年下半年以來一直受到政策支持的基建投資也未見顯著回升。在這一背景下，發改委提出要著力擴大有效投資，具體對策包括提前下達明年的專項債券部分新增額度，適當降低基礎設施等項目最低資本金比例，多措並舉激發民間投資活力，加快項目建設的步伐和進度，加強項目儲備工作等。



此外，消費是經濟增長的重要動力，促進消費提質擴容也是未來政策的一大看點。數據顯示，今年上半年消費對GDP增速拉動率達到60%，仍是中國經濟的最大支撐。不過，今年1至8月的實際消費表現中，以社會消費品總額增速為表征的消費狀況並不樂觀，居民的消費意願也受到收入下滑等諸多因素制約。展望未來，需要密切關注促進消費更新升級、以舊換新、破除汽車消費限制、支持服務消費等政策的實際效果。



文章認為，總體來看，綜合分析中國國內形勢和國際環境，中國經濟韌性仍強，宏觀政策還有很大的調整餘地，政策工具手段充足，貨幣政策、財政政策、產業政策和監管政策將多措並舉，更好發揮協同作用，全力確保中國經濟平穩健康可持續發展。

