大華網：韓國瑜選副手　扭轉乾坤最後機會

韓國瑜 中評社香港9月29日電／正值韓國瑜選情低迷之際，傳出國民黨內力推他與朱立倫搭檔的消息。這固然是不錯的組合，但朱立倫至今並未首肯，韓國瑜似乎也不急切，究竟誰會是他的副手？已經變成外界高度關注的話題。



大華網路報今天專欄文章說，去年九合一選舉結束，韓國瑜聲勢如日中天，每次大型造勢活動，都是萬頭鑽動，場面之浩大，群眾之激情，氣氛之狂熱，都是近年少見。當時他的民意支持度，贏過蔡英文將近二十個百分點，大家都認為2020大選，他已經勝券在握。誰也沒有想到，過去這幾個月來，民調竟然出現戲劇性的變化。



今年六月前，韓國瑜的民意支持度仍然領先居多，長期在民調中維持33%上下，蔡英文則多半在21%至26%之間；到了七月中旬國民黨初選民調，韓國瑜衝到四成多，跟蔡英文差了將近三十個百分點，也創下兩人最大的差距。但從此之後，韓國瑜的支持度直直落，蔡英文反而不斷上升。最新的民調中，蔡英文已經後來居上，平均領先十個百分點。



造成這種變化的原因，大致不外：民進黨在初選前刻意動員綠營支持者灌水，扭曲民調真實性；國民黨遲遲未能整合，藍營支持者失望；再加上韓國瑜本身的一些小問題，被“韓黑”渲染擴大，以致韓國瑜的形象受到傷害，中間選民對韓國瑜的印象變壞。



可想而知，這樣的狀況必然造成韓國瑜選擇副手的難度。無論中外，當“總統”候選人勝算很高之時，想做他副手的人就會絡繹不絕；相反地，如果候選人勝算不大，有實力的人就會躊躇不前。



“總統”候選人挑選副手，通常是要有互補性而且能夠加分。韓國瑜曾經拋出副手兩大條件：需具有財經專業和國際事務背景。以目前見諸報端的可能人選而論，自然是郭台銘的條件最符合；不只國民黨內有人極力推動，想要促成其事；韓陣營也坦承，確實曾經“列為選項”。問題是，“副總統”只是“備位”“元首”，基本上沒有任何實權，如果積極任事就會被人視為“幹政”，對習於發號施令、拍板定案的郭台銘，這個職位比起雞肋還不如，自然不會接受；更何況國民黨初選至今，韓郭兩人漸行漸遠，雖未反顏相向，但雙方陣營已殺得頭破血流，郭陣營就公開表態，“沒有韓郭配或韓郭合”，因此這個組合雖然最有競爭力，也最符合藍營選民期待，實際上已經完全破局。