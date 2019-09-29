巴基斯坦法院判處“榮譽處決”凶手終身監禁

中評社北京9月29日電／巴基斯坦女子甘迪爾·俾路支遭親兄弟“榮譽處決”3年多以後，一家地方法院27日作出裁決，判處她的兄弟穆罕默德·瓦希姆終身監禁。



俾路支遇害案2016年震驚巴基斯坦。按法新社說法，這是巴基斯坦近年來受關注度最高的一樁“榮譽處決”案。



“榮譽處決”是指家庭成員以挽回家族榮譽為由殺害家庭其他成員，受害者幾乎都是女性，被害原因主要有拒絕包辦婚姻、被強姦、提出離婚、打扮時髦舉止輕浮等。



俾路支2014年因為一段在社交媒體曝光的嘟嘴視頻在巴基斯坦走紅。她對傳統的挑戰為她在巴基斯坦年輕人中贏得不少仰慕者，同時受到一些保守人士批評。俾路支2016年7月遭瓦希姆殺害，時年26歲。



法新社報道，巴基斯坦每年有數百名女性因“榮譽”被謀殺。過去，只要被害女子的家族原諒凶手，凶手便可逃避法律制裁。這一法律漏洞長期以來遭人詬病，要求改革的呼聲不斷。



俾路支遇害3個月以後，巴基斯坦國民議會（下院）和參議院（上院）通過一項法案，修補這一漏洞，規定“榮譽處決”嫌疑人一旦定罪，應當判處終身監禁。



《像她這樣的女人：甘迪爾·俾路支的短暫一生》一書作者薩納姆·馬希爾說，這項裁決傳遞“強有力信號”，但要改變根深蒂固的傳統偏見，需要更多努力。



（來源：新華網）