廣東：投資便利化營造外資“熱土”

中評社北京9月29日電／日前，中新廣州知識城吸引外資又傳捷報：新加坡生物科技公司Tessa Therapeutics簽約落戶，將投資1.2億美元，設立Tessa生物醫藥中國總部，從事創新免疫療法的臨床試驗及研發生產。



“從今年1月受邀來廣州，到達成合作意向，我們只用了4個多月就和知識城管委會正式簽署框架協議。”簽約儀式上，Tessa聯合創始人兼首席執行官邱錦標“點贊”廣州優越的營商環境。隨著該項目落戶以及GE生物科技園等項目年內竣工，廣州正形成吸引國際生物醫藥龍頭前來投資的強大“磁場”。



“利用外資運行穩健、質量效益不斷提高，充分證明珠三角地區依然是對外資極具吸引力的投資熱土。”廣東省商務廳有關負責人告訴記者，今年上半年，廣東省新設外商直接投資項目7820個，實際利用外資837.7億元、增長5.9%。高技術製造業實際利用外資增速高達49.8%。一批高質量大項目取得突破，新設投資總額1億美元以上外資項目52個。



亮麗的成績單背後，是廣東深入推進外資領域放管服改革，提升外商投資便利化水平，打造一流營商環境的努力。



首先是下放外資准入審批及備案管理權限。廣東省商務廳有關負責人介紹，根據廣東去年出台的新“外資十條”政策，廣東將外商投資准入負面清單內總投資10億美元以下的外商投資設立及變更事項，委托各地級以上市商務部門審批和管理。截至目前，全省超過99%的外商投資項目通過備案方式准入，基本實現准入前國民待遇。



其次是優化完善外商投資企業設立商務備案與工商登記“一口辦理”。在傳統模式下，外商投資企業辦理設立時，既要到商務部門進行備案，又要到市場監管部門辦理註冊登記，耗時費力。而在“一口辦理”模式下，部門間的信息系統被“打通”，實現了數據共享。申請人只需登錄“單一窗口”、填寫“單一表格”即可辦理。



值得一提的是，廣東各地在落實國家相關政策的同時，還因地制宜推進外資管理創新，探索出了一些好的做法。廣州黃埔區、廣州開發區今年1月起對外商投資企業變更備案實施“秒批”，實現“即來即辦、即來即批”；在“一口辦理”政策基礎上，將工商、社保、公安、發改、商務、海關等25個部門的44個涉企證照事項整合到一張營業執照上，實現“44證合一”，極大節省了企業的時間成本；為方便港澳同胞來廣州投資辦企業，廣州完成了與國家移民管理局港澳人員身份核驗平台的對接，已實現港澳人員在全程電子化商事登記系統中的身份核驗和電子簽名。

