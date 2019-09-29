大華網路報：私菸案下指導棋　意在“私了”？

中評社香港9月29日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，“總統府”諮議林家如遭“立委”踢爆，她在“總統”專機出訪引發的走私菸案中，也訂購了37條香菸攜帶入境，但卻未列為檢調偵辦的對象。對此，蔡英文公開表示，林家如“機上買菸不在刑事追訴範圍，但在行政罰上若有必要懲處，相信主管機關會做相關調查與懲處”，其以“總統”身分護短及干預偵辦方向，有失“總統”的尊嚴與職權分際。然而，“財政部”關務署隨即對林家如做出裁罰，蔡英文的指示果然有效，猶如要將所涉及的私菸案“私了”。



“財政部”關務署對林家如“超帶”私菸入境做出了45,000元的裁罰，這包括超出免稅限量的36條香菸應予“沒入”，以及再對超量的每條課以500元罰鍰。由於“超帶”的36條香菸已無法追回，“財政部”關務署稱依據《行政罰法》的規定，改以香菸的價金替代應沒入的香菸。根據這些既有的數據，可算出每條香菸的價格為750元，但這卻是免稅的價格。



假設一位普通旅客攜帶和林家如相同數量與價格的香菸入境，“闖關”未果被查獲，依據相同的規定，這位旅客將損失多少錢呢？當場沒入每條750元共36條的金額為27,000元，每條另加罰鍰500元共計18,000元，合計為45,000元，此算法與金額也即為林家如遭裁罰為45,000的原因。



然而，林家如“闖關”成功而無法被追回沒入的36條香菸，其進入台灣後在市場上的價格，正常來說就高出了一倍。假設36條香菸都以市場價格變賣，其獲利將有27,000元，但“財政部”關務署卻仍折算應沒入的價金為免稅時的27,000元。也因此，林家如實際得到54,000元的香菸，付出的價金成本為購買免稅菸的27000元及遭沒入27000元，其結果等於在台灣購買了36條香菸，這部分並無損失。唯一多付出的，僅為每條500元合計18,000元的罰鍰。



簡單說，林家如“超帶”入境私菸36條，共付出72,000元，但在台灣市價為54,000元的菸仍由其支配與使用。相較一般旅客在入關時被查獲，香菸被沒入及遭罰鍰共計損失45,000元，林家如實質上僅損失了18,000元的罰鍰。此一不合理現象的產生，源自於蔡英文的“指示辦案方向”，導致走私案件強以一般違反攜帶管製品入境的行政法上義務辦理，使得公務員假借職務之便違反關稅法的行為，其處罰竟然還較一般旅客為輕。



事實上，依據目前海關對攜帶香菸入境的規定，1條(200支)為免稅，1條以上未超過5條(1000支)，繳稅放行；若超過5條的限量，“應檢附菸酒進口業許可執照，以廠商名義辦理報關進口，或就超逾部分辦理退運”。林家如利用執行職務之便，未申報而能“超帶”了37條免稅香菸，全係因其隨“總統”出訪國外，得藉執行公務獲有禮遇通關之便利，若依此來看其行為和動機，不僅難與走私切割，甚至還涉嫌貪瀆罪責。