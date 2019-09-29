香港社會各界持續抨擊美方操弄涉港法案

中評社北京9月29日電／美國國會參眾兩院外委會近日通過所謂“2019年香港人權與民主法案”，香港社會各界人士對此持續抨擊，表示美方操弄相關涉港法案，為“反中亂港”勢力打氣撐腰，給目前香港亂局火上澆油，妄圖亂港制華，以人權之名，行霸權之實。



香港友好協進會發表聲明表示，美方操弄相關涉港法案，粗暴干涉中國內政，嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則。香港事務純屬中國內政，任何外部勢力無權插手。香港是美國的主要貿易夥伴之一，香港保持長期繁榮穩定，不但是香港市民的福祉，也符合包括美國在內的世界各國的利益。



聲明指出，美國國會少數政客打著所謂“人權民主”的幌子，目的是為“反中亂港”勢力和少數暴徒打氣撐腰。香港一小撮“反中亂港”分子四處活動，奴顔婢膝，乞求外部勢力干涉香港事務，背叛國家，出賣香港，將被永遠釘在歷史的恥辱柱上。



立法會前工業界議員林大輝表示，美方千方百計想搞亂香港，就是想利用香港對內地進行滲透破壞，牽制中國發展，其險惡用心，路人皆知。更可恨的是，香港有一小撮“反中亂港”分子，為了一己私利，不惜出賣香港，背叛國家，配合外部勢力干涉中國內政，破壞香港繁榮穩定，其心可誅。



“我生於香港、長於香港，自香港回歸祖國以來，切身感受到香港人的人權、民主與自由依法得到了充分保障。”港區全國政協委員孟麗紅說，此次美方操弄相關涉港法案，無視廣大香港市民急切盼望止暴制亂、恢復秩序的強烈願望，故意顛倒黑白，給暴力分子打氣撐腰，實際上是在侵害香港人的人權，損害香港人的利益福祉。



九龍東區各界聯會常務副會長楊莉珊表示，香港事務純屬中國內政，對於香港的人權狀況，最有發言權的是包括香港同胞在內的全體中國人，任何外部勢力無權干涉。堅決反對美方罔顧客觀事實，操弄相關涉港法案干涉中國內政，同時對“反中亂港”勢力“賣港求榮”的無恥行徑予以強烈譴責。

