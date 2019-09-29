美國和伊朗兩國領導人各執一詞

中評社北京9月29日電／伊朗總統哈桑·魯哈尼27日結束聯合國大會行程、在返程途中說，美國提出取消所有對伊制裁，換取與伊方對話。不過，美國總統唐納德·特朗普隨後予以否認，給出不同說法。



魯哈尼在他的官方網站上說，德國、英國和法國堅持下，他與美國官員在紐約聯大期間會面。“他們（美方）明確說，會取消所有制裁。”



按他的說法，伊朗準備與美方協商，但不會在制裁和施壓的氛圍中。這種氛圍中，“就算我們想要……與美國人協商，沒人能夠預見會是什麼結局或取得什麼結果。”



與魯哈尼的說法不同，特朗普在社交媒體“推特”上稱，美方拒絕伊方以取消制裁換取對話的提議，“伊朗想讓我取消制裁從而達成會面。我說，當然不行！”



本屆聯大召開前，魯哈尼與特朗普本來有望會晤。不過，沙特阿拉伯石油設施遇襲後，美方聲稱伊朗關聯襲擊，伊方否認。美方隨後加強在沙特的軍事部署，兩國關係更趨緊張，兩人沒能會面。



伊朗與伊朗核問題六國2015年達成協議，美國去年5月退出這一協議並恢復和強化對伊制裁，試圖以“極限施壓”方式迫使伊方重返談判桌，施壓手段包括試圖“封殺”伊朗原油出口。美方近期加強在海灣的軍事部署，伊方放棄執行協議部分條款。



（來源：新華網）