中評社北京9月29日電／28日，隨著萬噸煤炭重載列車71001次一聲鳴笛，緩緩駛出內蒙古鄂爾多斯浩勒報吉南站，世界上一次性建成並開通運營里程最長的重載鐵路——浩吉鐵路（浩勒報吉至江西吉安鐵路）正式開通運營，從此，我國鐵路版圖新增一條縱貫南北的能源運輸大通道。



浩吉鐵路全長1813.5公里，途經內蒙古、陝西、山西、河南、湖北、湖南、江西7省區，一跨長江、兩越黃河，由北向南先後穿越毛烏素沙漠、黃土高原、秦嶺山脈、江漢平原等地域。自2015年6月開工建設以來，共創新施工工法119項，取得專利165項，在三門峽黃河公鐵兩用大橋、洞庭湖特大橋上創新應用多項橋梁技術，彰顯了我國鐵路建設自主創新綜合實力。



作為一條以煤運為主的重載貨運線，浩吉鐵路開通初期開辦車站77座，設計時速120公里，規劃年運輸能力2億噸以上，並同步建成集疏運項目21個。開通運營後，可以銜接沿線各地的多條煤炭集疏運線路，並實現鐵水聯運功能。



據悉，浩吉鐵路連接蒙陝甘寧能源“金三角”地區與鄂湘贛等華中地區，是國家“十二五”規劃和《中長期鐵路網規劃》的重大項目，也是“北煤南運”國家戰略運輸通道、我國綜合交通運輸體系的重要組成部分。



中國鐵設浩吉鐵路項目總工程師李永金介紹，浩吉鐵路的開通運營，有利於促進西部地區資源開發，保障鄂湘贛等華中地區能源供應，增強我國鐵路能源運輸南北通道能力，對於擴大煤炭“公轉鐵”運量、助力打好污染防治攻堅戰和打贏藍天保衛戰、促進區域經濟社會協調發展，具有十分重要的意義。



來源：人民網