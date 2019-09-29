12388舉報網站發布5起誣告陷害典型案例

（來源：人民網） 中評社北京9月29日電／為教育引導舉報人如實客觀反映問題、加強對誣告陷害應當承擔的紀律和法律責任的宣傳，中央紀委國家監委和地方各級紀檢監察機關12388舉報網站近日增加“典型案例”欄目，發布了5起已查處的涉及誣告陷害的典型案例。



惡意捏造事實誣告陷害他人的行為，既違紀也違法。新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》補充完善了針對“政治品行惡劣，匿名誣告，有意陷害或者製造其他謠言”行為的處分規定。《中華人民共和國刑法》和《中華人民共和國監察法》都對誣告陷害他人需承擔的法律責任作出規定。



覆蓋中央、省、市、縣四級紀檢監察機關的12388舉報網站，是紀檢監察機關直接服務廣大群眾的窗口，是受理群眾舉報、開展群眾監督的重要渠道。中央紀委國家監委信訪室會同信息中心從今年8月底至9月中旬，對全國各級紀檢監察機關12388舉報網站開展功能升級，增加誣告陷害相關紀律和法律責任提示功能。截至目前，已完成全國各級紀檢監察機關12388舉報網站該項功能升級，後續，各地還將陸續補充典型案例，進一步加強教育引導。



誣告陷害典型案例



案例一：



李某，黨員，某鄉政府幹部。



2017年3月以來，李某因在鄉政府報銷個人費用遭到會計杜某的拒絕，心生怨恨，於是編造杜某違反廉潔紀律及貪污數千元公款的問題，通過多次郵寄匿名信的方式向縣級紀檢監察機關舉報，意圖對杜某造成不良影響，甚至受到黨紀追究。

