雄安新區首場官方人才招聘會下月舉辦

（來源：北京青年報） 中評社北京9月29日電／雄安新區官方首場人才智力交流會將於10月19日在雄安新區容城市民體育運動中心舉辦。北京青年報記者從河北省人民政府官網了解到，《2019年雄安新區急需人才崗位目錄》日前發布，單位類別涉及事業單位、央企、民企等，53個崗位共需求1387人。其中招聘人數最多的是醫療衛生人才，其次是教師。



發布



50餘家用人單位將參會



北青報記者從河北省政府官網了解到，本次活動是雄安新區設立以來，首次以官方名義舉辦的招才引智活動。主要包括三項內容：一是由人社部人力資源流動管理司、河北省人力資源和社會保障廳、河北雄安新區管理委員會舉辦《2019年雄安新區急需人才目錄》發布會，面向新聞媒體和社會各界發布當前階段新區建設發展中的急需人才信息。二是舉辦雄安新區人才智力交流會，組織新區大型國企、教育衛生事業單位、民營企業和部分入駐央企等50餘家用人單位參會引才，發動國內重點高校應屆畢業生和廣大人才對接洽談。三是開展雄安新區人才政策宣傳咨詢活動。



北青報記者了解到，“雄安新區人才智力交流會”報名通道已經正式開通。應聘者可根據系統提示，在線填寫信息後進行報名，報名成功後截圖保存“入場二維碼”，大會現場須憑“入場二維碼”換取參會證方可進場交流。



梳理



醫生教師需求量大

