國慶出港航班將超12萬架次　紅色旅遊受青睞

中評社北京9月29日電／據飛常准大數據統計，2019年國慶期間，國內計劃出港航班12.78 萬架次。出行目的地除了北上廣深外，紅色旅遊線路也備受青睞，其中上海浦東－沈陽桃仙成為最繁忙的紅色旅遊航線。



國慶期間，國內主要出行熱門城市集中於北京、上海、廣州、深圳、成都、西安、重慶、杭州和南京等地。根據國慶期間全國機場計劃出港航班量數據統計，國內－國內出港航班量排名前三的機場分別是北京首都、廣州白雲、西安咸陽。而國內－國際及地區出港航班量排名前三的機場分別是上海浦東、北京首都和廣州白雲。紅色旅遊目的地則主要集中於井岡山、延安、遵義、安順、徐州、贛州、信陽、長沙、淮安、沈陽等地。數據顯示，上述紅色旅遊航線中上海浦東－沈陽桃仙最為繁忙，連雲港白塔埠－徐州觀音飛行時長最短，時長僅為40分鐘。



從出行時段來看，假期間高峰時段集中在7－8點。國慶出行的旅客，建議提前通過飛常准APP添加航班行程，以便及時了解航班時刻動態變化。



此外，隨著北京大興國際機場正式投運，自9月26日開始，原由北京南苑機場始發及到達的所有航班均改至北京大興國際機場。



北京青年報記者了解到，國慶期間，北京大興國際機場計劃出港航班500餘架次，國內航點達68個。主要飛往的城市分布在鄂爾多斯、榆林、成都、廣州、呼和浩特、阜陽、烏蘭浩特、上海、巴彥淖爾、赤峰、錫林浩特、惠州、鹽城、廈門、深圳等地。



來源：北京青年報

