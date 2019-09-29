津巴布韋前總統穆加貝遺體在家鄉安葬

中評社北京9月29日電／津巴布韋前總統羅伯特·穆加貝的遺體28日在其家鄉——距首都哈拉雷約90公里的西馬紹納蘭省庫塔馬村安葬。



當天下午，穆加貝的遺孀格雷絲等家人和親屬、生前好友以及數百名民眾參加了穆加貝的安葬儀式。西馬紹納蘭省事務部長瑪麗·姆利斯瓦代表津政府出席儀式。在傳統宗教儀式後，穆加貝的遺體被安葬於家鄉故居的庭院中，與其母親和兄弟們葬在一起。



安葬儀式前，穆加貝的外甥沃爾特·奇達誇代表其家族向出席葬禮的人士表示感謝。他說，穆加貝在生前表達了希望安葬於故鄉、而不是國家英雄墓的願望。穆加貝親屬在與津政府溝通中表達了穆加貝的遺願，並得到政府的尊重。穆加貝家族對政府為這位前總統的葬禮所做安排以及對其遺願的尊重深表感謝。



穆加貝本月6日在新加坡一家醫院去世，享年95歲。津巴布韋政府當天授予穆加貝“國家英雄”稱號，並宣布津巴布韋進入全國哀悼期，直至穆加貝葬禮日。11日，穆加貝遺體被運回哈拉雷。14日，津政府在位於哈拉雷的國家體育場為穆加貝舉行規模盛大的國葬。



津總統埃默森·姆南加古瓦曾向媒體表示，穆加貝的遺體將被安葬在哈拉雷國家英雄墓的一座專屬陵墓中。26日下午，津政府發布聲明說，穆加貝的家人向政府表示，希望將穆加貝的遺體安葬於其家鄉。



穆加貝生於1924年，是非洲民族解放運動先驅。從20世紀50年代開始，他就投身津巴布韋的獨立鬥爭事業。1980年，津巴布韋獨立，穆加貝當選總理。1987年津巴布韋改行總統制後，穆加貝一直擔任總統。2017年11月，穆加貝辭去總統職務。



（來源：新華網）