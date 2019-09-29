星島：美連環開弓　加強打台港牌制華

中評社香港9月29日電／美國國會參眾兩院外交事務委員會，星期三通過向全院提交《香港人權及民主法案》後，參議院外交委員會同日亦通過受理《台北法案》，為民進黨政府和香港反對派撐腰，以台港為棋子牽制中國的動作進一步加強，擺明車馬插手兩地政局。星島日報今天社論說，對美國兩面開弓，北京只會更加強硬接招。



兩項法案得到跨黨派支持，預計最快下月中提交全院辯論通過後，將交總統簽署成為法例。這招來北京方面猛烈抨擊為粗暴干預中國內政。



《台北法案》全名是《台灣友邦國際保護及加強倡議法案》，顧名思義是為台灣維持邦交國提供支援。在兩岸外交戰中，台北節節敗退，所羅門群島和基裡巴斯近日接連與台北斷交，或會在南太平洋各島國掀起骨牌效應。美國負責印太事務的助理國防部長薛瑞福，日前在國會聽證會上就表示特別關注中國向帛琉等台灣外交夥伴“施壓”。



民進黨蔡英文政府因為不接受“一個中國”的原則共識，北京不再進行“外交休兵”，至今台北邦交國已減剩十五個，蔡英文政府緊抱美國大腿，又大增購買美國軍備交“保護費”，《台北法案》是民進黨政府與美國政府互利下的產物。



助台固邦交 實為己利益



本來，一個國家決定與誰建交，屬於其主權範圍，不關美國的事，美國卻硬要插上一手，自己早已與北京建交，卻阻礙別人走同樣的路。有關法案有獎有罰，維持台灣邦交者有獎勵，至於對台斷交者，失去台灣的經濟援助固然不在話下，連美國的經援都可能失去，美國甚至可能把對這些國家的外交關係降級。



美國批評北京挖走台灣邦交國是改變台海兩岸現狀，實際上改變現狀的是蔡英文政府和美國政府，蔡英文帶領台灣“去中國化”眾所皆見，美國對台關係逐步升級，早前已通過《台灣旅遊法》，打破美國高官不踏足台灣的限制，副助理國務卿孫曉雅兩星期內就會以亞太經濟合作組織官員的身分訪台。



美國這些“撐台”做法，客觀效果是為台獨勢力打氣，讓其不斷壯大，用來牽制北京，並且利用台灣作為對華施壓的籌碼。