《姜子牙》接力　動畫電影能否迎來春天？

中評社北京9月29日電／日前，國產動畫電影《姜子牙》發布定檔海報，宣布將於2020年1月25日上映。



繼《哪吒之魔童降世》（簡稱《哪吒》）在今夏一炮而紅衝破49億票房大關後，光線傳媒趁熱打鐵官宣了其“神話三部曲”的第二部。《姜子牙》宣布定檔後，截至9月27日收盤，光線傳媒股價報9.5元，漲幅達3.26%。



除光線傳媒外，近日中影股份、金川文化、SMG尚世影業等公司也紛紛推出動畫電影。據統計，截至2019年8月，國產動畫電影票房票房總和已超2017、2018兩年票房之和。



影視公司紛紛入局動畫電影



早在官宣之前，《姜子牙》就已賺足了噱頭。據了解，在《哪吒》電影結尾處，就以彩蛋形式透露了《姜子牙》的預告片段。在《姜子牙》官方微博評論區，《哪吒》《大聖歸來》等曾打造良好口碑的多部動畫電影也與其進行了互動。



早在2017年11月，光線傳媒旗下彩條屋就曾公布其“神話三部曲”的計劃，分別為《哪吒》《姜子牙》和《鳳凰》。公開資料顯示，霍爾果斯彩條屋影業成立於2015年，是光線影業旗下一家以動畫、漫畫、奇幻元素為核心的綜合影視公司。



不久前，光線傳媒表示，公司投資的二十多家動畫公司中，十多家公司有動畫製作能力，目前正在製作階段的動畫影片有15部左右，包括《妙先生》《八仙過大海》《大理寺日志》《姜子牙》《深海》等等。光線傳媒認為，把動畫電影的人物、故事打通，就有望形成類似漫威系列的模式，如果能夠形成中國神話系列，想象空間就會擴大。



在2019半年報中，光線傳媒方面表示，動漫業務板塊是公司在橫向領域內優勢最明顯的業務板塊，也是最具發展潛力的業務板塊之一，已經並將持續在提高公司利潤率、驅動其他業務、鞏固公司行業地位等方面貢獻巨大力量。可見，公司已對動畫電影市場寄予厚望。