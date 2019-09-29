縱貫南北的能源運輸大通道　浩吉鐵路開通運營

中評社北京9月29日電／9月28日，世界上一次性建成並開通運營里程最長的重載鐵路——浩勒報吉至吉安鐵路（以下簡稱浩吉鐵路，即原蒙西至華中地區鐵路）開通運營，中國鐵路版圖新增一條縱貫南北的能源運輸大通道。



據悉，浩吉鐵路全長1813.5公里，北起內蒙古鄂爾多斯市境內的浩勒報吉南站，途經內蒙古、陝西、山西、河南、湖北、湖南、江西七省區，終到京九鐵路吉安站。線路為國鐵Ⅰ級電氣化鐵路，其中陶利廟南至坪田段為雙線鐵路，其餘為單線鐵路，預留雙線條件。開通初期開辦車站77座，設計時速120公里，規劃年運輸能力2億噸以上。



浩吉鐵路一次跨越長江、兩次跨越黃河，由北向南先後穿越毛烏素沙漠、陝北黃土高原、呂梁山脈、中條山脈、秦嶺山脈、江漢平原、洞庭湖平原和贛西丘陵等地域，地質條件十分複雜。正線有大中橋770座共381公里，其中長度5公里以上的特大橋有10座，隧道229座共468.5公里，其中長度10公里以上的隧道10座，橋隧比約46.9%。自2015年6月開工建設以來，鐵路建設者在建設管理、工程技術、質量安全、合同投資等方面大力開展創新與實踐，努力建成“精品、智能、綠色、人文”工程。浩吉鐵路建設過程中，共創新施工工法119項，取得專利165項，榮獲科技獎60項，科研立項85項；研發使用世界首台大斷面異形土壓平衡盾構機，在三門峽黃河公鐵兩用大橋、洞庭湖特大橋上創新應用多項橋梁技術，彰顯了我國鐵路建設自主創新綜合實力。



據統計，浩吉鐵路同步建成集疏運項目共計21個，開通運營後，可以銜接沿線各地的多條煤炭集疏運線路，並實現鐵水聯運功能。浩吉鐵路運用智能綜合調度、智能牽引供電、基礎設施智能運維、融合北斗的工務基礎設施監測、智能大腦平台、綜合安全大數據等多項技術，標誌著我國貨運鐵路綜合智能化關鍵技術取得新突破。



此外，浩吉鐵路還開創了鐵路領域發展混合所有制經濟的新模式。2012年，由原鐵道部和地方政府牽頭主導，16家企業作為項目出資人，成立了全國最大的混合所有制合資鐵路公司，目前股東單位增加至21家。公司成立後，通過構建現代企業制度，實行股份制公司治理，依法有序開展了浩吉鐵路項目規劃、資金籌措、建設組織、生產經營及資產保值增值等各項工作，確保了工程建設科學有序推進。該線路開通後，將採取“自主經營、委托運輸、集中調度、綜合維修”的運營管理新模式。

