伊朗也被懷疑了？伊外長：無意干涉美國大選

伊朗外長扎里夫（圖片來源：美聯社） 中評社北京9月29日電／美烏“電話門”持續發酵，美國眾議院情報委員會日前公布的一份舉報文件讓白宮成為驚弓之鳥，連伊朗都被懷疑試圖干預美國2020年總統大選。對此，伊朗外長扎里夫明確指出：“我們不干涉別國內政。”



美烏“電話門”引發美國國會對美國總統特朗普啟動彈劾調查。根據美國眾議院情報委員會26日公布的匿名舉報文件，特朗普要求外國勢力干預2020年美國總統大選，施壓國外調查其政治對手。



美聯社28日報道稱，伊朗外長扎里夫表示否認，伊朗不會干預即將到來的美國總統大選，並強調伊朗政府沒有任何要干預的想法。



這是扎里夫在紐約聯大期間接受美國全國廣播公司（NBC）的“與媒體見面”節目採訪時的一段話。當節目主持人托德提到“美國情報機構把伊朗納入到試圖干預美國大選的國家之列”時，扎里夫回應說：“我們不會干預美國大選。”



扎里夫還補說，“我們不干涉別國內政，”並指責是美國發動了一場網絡戰爭。他還援引震網病毒（Stuxnet）病毒為例。有消息稱，震網病毒是美國和以色列共同研製，被質疑是破壞伊朗數千台離心機的“元凶”。



“美國發動了網絡戰爭，以一種非常危險、不負責任的方式攻擊我們的核設施。還記得震網病毒嗎？”扎里夫稱，“一場網絡戰爭正在進行……伊朗也捲入其中。美國發動的任何戰爭，都不可能（以它想要的方式）結束。”



（來源：人民日報海外版）