要求遏阻氣候變遷　瑞士首都10萬人上街遊行

中評社香港9月29日電／瑞士即將在3週後舉行國會大選，主辦單位指出，約10萬人今天在瑞士首都伯恩上街遊行，呼籲採取行動遏阻氣候變遷。



中央社報道，瑞士多個城市昨天也有較小規模氣候遊行，那是歐洲各地城市“週五為未來而戰”示威抗議的一部分。



今天的示威遊行由80個競選團體主辦，它們自稱是“氣候聯盟”。



伯恩警方未針對主辦單位估計的共襄盛舉人數發表評論，但警方發言人賈吉告訴法新社，“這是伯恩近年來最大規模示威抗議之一”。