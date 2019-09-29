俄媒：普京贊中俄樹大國合作典範

中評社北京9月29日電／俄媒稱，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京在與中國全國人大常委會委員長栗戰書會晤時表示，中俄兩國甚至在提前落實在所有合作領域的既定任務。



據塔斯社9月25日報道，普京說：“我們正在實施已設定的幾乎所有計劃、所有任務，甚至是提前實施。我指的是經濟領域、人文交流領域、軍事合作領域以及在國際舞台上的合作。”



報道稱，普京強調了兩國議會間交流的有效性。普京說：“中國全國人大的領導層定期與俄羅斯議會，與聯邦委員會和國家杜馬的兩位議長舉行會晤。我知道，您已經定好與馬特維延科女士和沃洛金先生舉行會談。”普京還對莫斯科和北京在人文交流和地方層面的合作給予高度評價。他說：“中國各省和俄羅斯各聯邦主體的負責人們在地方層面建立了穩定、良好和不斷發展的關係，如今這已是兩國合作的重要組成部分。”



普京指出，這是栗戰書擔任中國全國人大常委會委員長以來首次訪問俄羅斯。普京表示，“中俄關係是國際舞台上的合作典範，是雙邊合作的典範”。普京請栗戰書轉達他對習近平主席的誠摯問候和良好祝願。



另據俄新社9月25日報道，中國全國人大常委會委員長栗戰書在與俄羅斯總統普京舉行會談時表示，中俄擁有堅實的政治互信基礎。中俄將繼續增強互信，堅定支持彼此走自己的發展道路和捍衛本國國家利益。



報道稱，栗戰書對莫斯科和北京將經濟、科技、創新、文化交流和地方層面合作等領域的合作提高到新水平充滿信心。栗戰書強調了中俄關係的高度重要性，並轉達了習近平主席對普京總統的親切問候。



（來源：參考消息網）

