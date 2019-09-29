江西：169名新任省管幹部接受集體廉政談話

中評社北京9月29日電／近日，江西省紀委對去年12月以來江西省委常委會研究提拔或重用的169名省管幹部開展集體廉政談話，在交心提醒、咬耳扯袖的同時，就新形勢下如何深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、錘煉忠誠乾淨擔當的政治品格、做讓黨和人民放心的好幹部提出要求。



據介紹，對新任省管幹部開展廉政談話，既是幹部選拔要求的必要程序，也是強化黨風廉政建設的一項重要內容，體現了省委對幹部的關心和愛護。廉政談話前，169名新任省管幹部觀看了警示教育片，更加深刻地認識省委、省紀委監委縱深推進全面從嚴治黨的鮮明態度和堅持“無禁區、全覆蓋、零容忍”懲治腐敗的堅定決心，從被查處的腐敗案件中吸取教訓、引以為戒，自覺適應從嚴管理與監督的新常態。



在開展集體廉政談話時，江西省紀委監委負責人深入分析了省內當前黨風廉政建設和反腐敗鬥爭形勢，從講政治、講擔當、講監督、講廉潔四個方面提出具體要求。接受集體廉政談話的省管幹部紛紛表示，要倍加珍惜黨組織的關心培養，旗幟鮮明講政治，堅決做到“兩個維護”，落實好全面從嚴治黨政治責任，積極參與監督、自覺接受監督，真正做到清正廉潔、擔當實幹、感恩奮進，在描繪好新時代江西改革發展新畫卷中展現新作為。



來源：中央紀委國家監委網站