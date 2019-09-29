以學促用　貴州舉辦《規則》《規定》培訓班

中評社北京9月29日電／“這是一次提升政治能力、強化思想武裝的大學習，更是堅持問題導向、著力攻堅克難的大研討……”日前，貴州省紀委監委舉辦了兩期貫徹《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》《監察機關監督執法工作規定》培訓班。來自全省各級紀檢監察機關300餘名紀檢監察領導幹部接受專業輔導。



據了解，本期培訓不管是課程內容設置、培訓方式選擇，還是授課教師安排，都突出紀法培訓、技能培訓的要求。“自我監督管理規定的運用”“審查調查規定的運用”“線索處置、談話函詢和初核規定的運用”……在培訓內容上，既堅持問題導向，又滿足工作需要，既強化理論學習，又注重實踐運用，在學員看來是“缺什麼補什麼”。



視頻學習＋專題培訓、集中導學＋個人自學、分組討論＋集中研討……在培訓方式上，互動式教學、案例式講解，一應俱全。在授課教師上，主要是省紀委監委領導和各部室的業務骨幹，突出專業素養，致力於提升學員履職能力。為在有限的時間內獲得最好的培訓效果，培訓班採取白天統一授課，晚上集中學習研討中央紀委國家監委製作的視頻解讀課程的方式強化學習，內容豐富、課程緊凑。“站位高、思慮深、知識量大”“培訓很接地氣，很管用很充實”……聽有所獲、學有所思、談有所悟，參訓學員帶著政治責任學習體悟、帶著使命擔當研究思考、帶著實踐問題討論碰撞。



與此同時，為檢驗學習成果，結業前，培訓班專門組織了一場應知應會知識閉卷測試，重點圍繞紀檢監察幹部應知應會知識點和《規則》《規定》相關內容出題，督促實現以考促學、以學促用，學以致用目的。



此次培訓猶如一場“及時雨”，對於今年7月剛被任命為省監委派駐監察專員的37名省管國有企業和省屬高等院校的紀委書記，更是學之愈深、知之愈明、行之愈篤。“培訓有效緩解了我的‘本領恐慌’壓力，我一定把《規則》《規定》融會貫通、深化理解運用。”一名省管國有企業紀委書記表示。

