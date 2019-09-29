聽四位與新中國同齡紀檢人講述初心

中評社北京9月29日電／紀檢監察事業的進步和祖國的發展緊緊相連，在新中國成立70周年之際，四位與新中國同齡的老紀檢人，為我們講述了他們和新中國70年的故事。



和共產黨同心、和新時代同步



出生於1949年的河南省紀委原副秘書長、機關黨委原專職副書記、原副廳級紀律檢查員陳國權，從小受父親教導：“沒有共產黨就沒有我們的太平日子，一定要跟著共產黨，不怕苦、不怕累，長大為國出力！”



年少的陳國權帶著父親的囑托參軍入伍，在部隊生活中不斷磨礪自己。1968年一次塞外高原野營訓練，陳國權和一名新兵執行完任務後和部隊失聯。嚴冬的夜晚，氣溫在零下30°C，道路崎嶇，又遠離營地，不足二十歲的陳國權第一次面臨如此惡劣環境，但是作為副班長，他告訴自己要冷靜應對，一邊安撫新兵情緒一邊積極想辦法避免凍傷，天亮後終於平安歸隊。



部隊培養了陳國權堅韌不拔、勇於擔當的品格，轉業到河南省紀委工作後，陳國權敢於動真碰硬，用實際行動為祖國反腐倡廉事業做出了自己的貢獻。由於工作突出，2006年被中央紀委評為“全國紀檢監察系統先進工作者”。



“能和新中國同歲、和共產黨同心、和新時代同步，是我人生之大幸，把自己最美好的青春汗水都奉獻給了祖國的事業，我無怨無悔！”陳國權始終牢記是黨和國家培養了自己，心懷感恩。



祖國的需要就是我的需要

