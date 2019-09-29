中國日報：美日自貿協議，看上去很美　

中評社北京9月29日電／美國總統特朗普與日本首相安倍晉三在紐約舉行會談，簽署了美日之間的初步貿易協議。會後，安倍對記者表示這是一份“雙贏”的協議，而特朗普則強調協議“對美國農民、牧民和種植者來說是巨大的勝利”，那麼該協議到底說了什麼呢？



首先需要指出的是，25日安倍和特朗普簽署的並不是“正式的貿易協議”，正式的協議因為措辭和手續的原因，將在以後簽署，但是兩國領導人對協議的內容達成了一致，並發表了聯合聲明，正式簽署之後，這份協議還需經兩國立法機構批准，預期明年1月1日生效。



從協議內容來看，該協議主要是日本削減對美國農產品的進口關稅，同時美國降低對日本工業產品的關稅。具體來說，日本將對大約72億美元美國農產品減免關稅，包括牛肉、豬肉、小麥、乳酪、玉米和紅酒等。與此相對應的，美方將減免對日本鮮切花、醬油等少量農產品，蒸汽渦輪、機床、自行車、樂器等工業產品的關稅。



協定生效後，日本對美國牛肉關稅稅率將從38.5%分階段降至9%；對美國高價位豬肉的4.3%關稅最終降至零；對美國產葡萄酒的關稅最終將降至零……而日本在協議中的獲利可以說非常有限，取得了如“對美出口牛肉限額由每年200噸增至6.5萬噸”等優惠條件。



儘管從協議上看，日本並未取得讓人眼前一亮的“好處”，安倍還是在隨後的記者會上興高采烈地表示，協議生效後，日本在美投資毫無疑問會增加，兩國經濟都將進一步增長，對兩國而言是“雙贏”之舉。



那麼，安倍為何如表態？因為日本的收益是在協議之外，安倍此次談判確保了兩件事：一是避免了美國對日本汽車追加關稅和數量限制，二是並未對美國開放其最重要的“大米市場”。

