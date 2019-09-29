《中國機長》等優秀國產電影獲特別推介

中評社北京9月29日電／由國家電影局聯合中央廣播電視總台主辦的“今天是你的生日——慶祝新中國成立70周年優秀國產影片特別推介”晚會，將於國慶前後亮相熒屏，重點推介了《攀登者》《中國機長》《我和我的祖國》等7部優秀國產電影。



據介紹，2019年，中國電影人推出了一系列謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的精品力作。將於9月30日全國公映的電影《攀登者》根據1960年和1975年中國登山隊兩次登頂珠峰的歷史改編，講述了方五洲和曲鬆林在氣象學家徐纓的幫助下，帶領李國梁、楊光等年輕隊員從珠峰北坡登頂的故事；電影《中國機長》以川航3U8633航班機組在生死關頭緊急備降的真實事件為原型，再現了世界民航史上的壯舉；電影《我和我的祖國》是中國電影人合力而作，為新中國成立70周年獻上的一份特殊禮物，影片藝術展現了一幕幕令人熱淚盈眶、心潮澎湃的畫面，聯結起每一個小“我”和“我的祖國”在值得銘記的歷史瞬間緊緊相依的記憶，以小人物見證大時代，回望70年壯闊歷程。



獲得推介的還有追尋紅色足跡的電影《決勝時刻》《古田軍號》《紅星照耀中國》，以及塑造當代英雄群像的電影《烈火英雄》。晚會上，7部重點獻禮影片出品方代表、劇組主創人員和原型人物，以及於洋、王曉棠、田華、謝芳、祝希娟，牛犇、陶玉玲、黃婉秋等老一輩藝術家齊聚現場，向觀眾生動講述了幕後故事，展現了電影中蘊含的家國情懷和精神力量。



（來源：新華網）