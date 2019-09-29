國慶北京將舉辦盛大游園活動展現＂十園風采＂

中評社北京9月29日電／記者28日從北京市國慶游園指揮部獲悉，為慶祝新中國成立70周年，國慶期間北京將舉辦“普天同慶·共築中國夢”國慶游園活動。天壇公園、陶然亭公園等北京10大公園，將為市民遊客奉上30場高水平文藝演出以及特色鮮明的展覽，人們可在游園中感受中國70年來發展的輝煌成就。



據悉，這10大公園分布於全市東南西北，方便市民游覽，包括天壇公園、地壇公園、北海公園、陶然亭公園、朝陽公園、奧林匹克森林公園、海淀公園、北京園博園、北京國際雕塑公園和大運河森林公園。



10月2日當天，10大公園內將上演內容豐富的文藝演出以及20場快閃活動。花團錦簇、姿態各異的國慶主題花壇，550萬株各色鮮花，為遊客打造園林景觀的視覺盛宴。各園布置的特色展覽展示，也從多角度呈現中國的發展成就。



例如，天壇公園的展示活動以“大國軸線的時代變遷”為主線，展現北京中軸線的都市繁華之美，園內還有市花月季菊花聯展以及中國歌劇舞劇院的藝術家們帶來的歌舞表演；地壇公園的展覽展示聚焦“非遺傳承”，北海公園將向遊客展現老北京的“胡同文化”，陶然亭公園則著重展現傳統老字號品牌的發展傳承和老百姓生活的變遷。



在奧林匹克森林公園，遊客可以了解中國體育事業發展成就和北京2022年冬奧會和冬殘奧會籌辦情況，欣賞民族歌舞；朝陽公園則展現“一帶一路”的“開放融通”，融合異域風情和民族特色的文藝節目將集中上演；海淀公園則主打“科技”，主要展現我國建設世界科技強國的宏偉藍圖。



記者從北京市園林綠化局了解到，除了這10個重點公園外，北京近期還對遍布全市各區的100處特色公園，進行了環境布置和景觀提升。國慶期間，這些公園也將開展豐富的群眾性展覽展示和文體活動，市民可就近游覽，在大美秋色中共享首都生態建設碩果。



（來源：新華網）

