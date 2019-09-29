國家醫保局：讓患者用上價廉質高的藥品

中評社北京9月29日電／9月24日，國家醫保局發布消息稱，國家組織藥品集中採購和使用試點（以下簡稱“4＋7”試點）全國擴圍產生擬中選結果，與聯盟地區2018年最低採購價相比，擬中選價平均降幅59%；與此前“4＋7”試點中選價格水平相比，平均降幅25%。



此次試點擴圍目的是讓更多患者以較低廉的價格用上質量更高的藥品。如何確保患者用得上中選藥品？國家組織藥品集中採購試點辦、聯合採購辦有關負責人就相關問題接受了記者採訪。



記者：試點擴圍給相關地區群眾帶來什麼改革紅利？



負責人：一是減輕相關患者藥費負擔。此次試點擴圍，共25個省份參加，試點擴圍中選價與擴圍地區2018年同品種最低採購價相比，平均降幅59%，降價效應和替代效應叠加，患者減負效應更為明顯。二是提高患者用藥質量水平。試點擴圍堅持帶量採購，將50%～70%的市場採購量給予通過仿制藥一致性評價的中選藥品，實現“提質降價”，並採取各項配套措施確保優先使用。從“4＋7”試點運行經驗來看，通過一致性評價藥品占同通用名藥品採購量的比例大幅度提高，試點擴圍全面落地後，預計將在全國範圍內顯著提升患者用藥質量水平。



記者：試點擴圍將給醫藥行業帶來什麼影響？



負責人：從試點擴圍結果來看，企業參與積極性較高，77家企業參加申報，45家企業擬中選，中選率超過50%，擬中選企業數量和擬中選價格水平整體符合預期。總的來看，試點擴圍將給醫藥行業帶來以下幾方面影響：一是促進仿制藥一致性評價。試點擴圍堅持將“一致性評價”作為仿制藥參加集中帶量採購的入圍標準，允許通過一致性評價的仿制藥與原研藥公平競爭，並對同品種藥品通過一致性評價的生產企業達到3家以上的，不再選用未通過一致性評價的品種，將市場容量騰出給通過一致性評價藥品，促進企業加快開展一致性評價工作，引導產品結構升級。二是改善醫藥行業生態。試點擴圍堅持量價掛鈎、保證使用、及時回款，將在全國範圍內推動改進藥品購銷模式，減少企業公關、銷售及壓款等交易成本，引導醫生和患者理性用藥，淨化醫藥流通環境，改善醫藥行業生態。三是推動行業規模化發展。試點擴圍後，25個藥品帶量採購將覆蓋全國所有地區，對企業的產品質量、產能供給和成本控制的要求更高，企業面臨更大競爭壓力，將有利於推進行業優化重組，逐步改變行業規模偏小、品質偏低的局面，推動行業規模化、集約化和現代化發展。

