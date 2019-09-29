國慶將至　紀檢監察機關出整治“四風”組合拳　

中評社北京9月29日電／強化教育提醒，開展監督檢查，推動完善制度……又到國慶重要時間節點，各級紀檢監察機關打出整治節日“四風”組合拳，在抓好懲治這一手的同時及時開展教育提醒。紀檢監察機關按照鍥而不舍、持續發力、再創新績的要求，圍繞化風成俗、密切聯繫群眾的目標，堅持穩中求進、標本兼治，一體推進不敢、不能、不想，努力實現治理“四風”工作高質量發展。



堅持露頭就打與建章立制相結合。紀檢監察機關對不收斂不收手、頂風違紀搞“四風”的深挖徹查、嚴肅懲治，同時針對發現的問題，及時督促相關部門完善規章制度，建立長效機制。北京市探索利用大數據糾治“四風”模式，運用現代信息技術，精准篩查公款吃喝、公車私用以及私車公養等問題，同時針對北京在公務用車、津貼補貼、公款接待等方面問題多發的情況，強化日常監督，壓緊壓實責任，推動完善制度。黨的十九大以來，中央紀委國家監委駐公安部紀檢監察組直接立案查處相關問題61起、77人，給予黨紀政務處分41人。針對案件暴露出的違反中央八項規定精神以及不作為、慢作為、亂作為等問題，紀檢監察組及時下發紀檢監察建議，推動整改落實、建章立制和教育警示。



堅持正面引導和反面震懾相結合。對於日常監督檢查、巡視巡察等發現的“四風”問題，各級紀檢監察機關既通報典型案例曝光警示，又通過發送廉政短信、開展廉政約談等方式及時進行提醒。中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組與重點監督對象談心談話1495人次，對101家單位7751人開展實名問卷調查，深入摸清各單位作風情況。與此同時，實施違反中央八項規定精神問題月度通報制度，點名道姓通報曝光228起536人，在全系統形成有力震懾。新疆維吾爾自治區紀委監委聚焦“四風”問題，組織開展20輪群眾工作督導，覆蓋了全區所有縣市、鄉村，走訪群眾60餘萬人次，面對面向群眾收集幹部作風方面的意見建議，推動幹部作風轉變。持續開展黨風廉政教育月活動，拍攝《蛻變》系列警示教育片，分層分類召開警示教育大會，組織黨紀法規知識測試，常態化開展領導幹部任前廉政法規考試，持續強化震懾。



堅持糾治歪風與化風成俗相結合。糾治“四風”不能滿足於一查了之，各級紀檢監察機關充分利用案件資源，通過推進黨員幹部強化家風建設、推動相關地區制定優化鄉規民約等，以黨風政風帶社風民風向上向善。浙江省紀委監委在解決“四風”突出問題的同時，開展落實中央八項規定精神制度建設和制度執行情況“回頭看”，推動深化“最多跑一次”改革，以此深入推動政府職能和幹部作風轉變，著力鏟除“四風”滋生蔓延的溫床。協助省委出台關於加強清廉浙江建設的決定，推進社會共建清廉浙江，在省紀委監委網站開設專欄，推介各地優秀家風家訓，引導全社會形成崇廉尚潔的良好風尚。



（來源：中國紀委監察報）

