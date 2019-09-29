葡萄糖酸鈣口服溶液等7批次藥品不符合規定

（來源：央廣網） 中評社北京9月29日電／經北京市藥品檢驗所等3家藥品檢驗機構檢驗，標示為哈爾濱天木藥業股份有限公司等4家企業生產的7批次藥品不符合規定。



經北京市藥品檢驗所檢驗，標示為哈爾濱天木藥業股份有限公司生產的1批次葡萄糖酸鈣口服溶液不符合規定，不符合規定項目為裝量。



裝量系反映藥品重量或容量的指標，適用於固體、半固體、液體制劑，規定應按最低裝量檢查法進行檢查，不符合規定會導致臨床給藥劑量不足。



經南京市食品藥品監督檢驗院檢驗，標示為華中藥業股份有限公司和鄭州卓峰制藥有限公司生產的2批次地塞米鬆磷酸鈉注射液不符合規定，不符合規定項目為可見異物。



可見異物系指存在於注射劑、眼用液體制劑中，在規定的目視條件下能夠觀察到的不溶性物質，其粒徑或長度通常大於50微米。



經上海市食品藥品檢驗所檢驗，標示為洛陽天生藥業有限責任公司生產的4批次腰痛片檢出鬆香酸。



鬆香酸為鬆香的成分，近年發現個別中藥材及飲片有用鬆香摻偽的現象，中成藥制劑檢出該成分，提示生產用原料藥材及飲片有用鬆香摻偽的可能。



對上述不符合規定藥品，藥品監督管理部門已要求相關企業和單位採取暫停銷售使用、召回等風險控制措施，對不符合規定原因開展調查並切實進行整改。



國家藥品監督管理局要求相關省級藥品監督管理部門依據《中華人民共和國藥品管理法》組織對上述企業和單位生產銷售假劣藥品的違法行為立案調查。



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