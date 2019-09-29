胡春華：扎實有力抓好生豬穩產保供工作

中評社北京9月29日電／中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華近日在山東、河北、河南等地實地督導生豬生產和供應保障工作。他強調，要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，落實黨中央、國務院決策部署，積極推動各項政策落地見效，加快穩定和恢復生豬生產，保障市場供應穩定。



黃淮海地區是我國生豬等畜禽主產區。胡春華先後到山東濟南、聊城，河北邯鄲、邢台，河南濮陽、安陽等地，調研生豬等畜禽生產和非洲豬瘟防控進展，現場察看畜禽屠宰、糞污處理、肉類儲備及冷鏈運輸情況。



胡春華指出，做好生豬穩產保供工作是當前一項重大而緊迫的任務。要扎實抓好生豬生產，盡快遏制下降趨勢，盡早實現存欄量月度環比增長，確保明年元旦春節期間供應，力爭明年基本恢復到正常水平。主產區要加快產能恢復進度，主銷區要切實提高自給率，產銷平衡區要確保自給自足。要增加豬肉替代品生產，擴大禽類和牛羊養殖規模。要提高豬肉市場調控保供能力，強化低收入群體保障。要加強防疫體系建設，落實好非洲豬瘟防控舉措，加快補齊基層防疫隊伍和設施裝備短板。要大力推進畜禽生產綠色發展，強化糞污治理，促進養殖廢棄物資源化利用。要加快肉品冷鏈物流體系建設，提高主產區屠宰加工產能，推動產銷區順暢對接。



來源：人民網