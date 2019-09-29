人民網：任何威脅與施壓阻擋不了今日之中國

中評社北京9月29日電／當地時間9月27日，中國國務委員兼外交部長王毅在第74屆聯合國大會一般性辯論中發表題為《今日之中國，世界之中國》的講話。在這個講話中，王毅回應了此前三天美方在同一個平台上對中國的一番指責。



王毅說，當前，單邊主義和保護主義衝擊國際秩序，成為突出威脅。“面對單邊主義肆虐，我們不能姑息縱容。”他說，憑借自身優勢搞單邊制裁和＂長臂管轄＂，缺乏合法性和正當性。將自身利益凌駕於各國共同利益之上，是典型的霸凌行徑，必將不得人心。“面對保護主義逆流，我們不能袖手旁觀。面對全球性挑戰，竪起高墻不是辦法，諉過於人不是出路。”



9月24日，美方在聯大一般性辯論發言中多次提及中國，批評中國未履行入世承諾，“採取一種依賴大規模市場壁壘、巨額國家補貼、匯率操縱……強迫技術轉讓，以及大張旗鼓地竊取知識產權和商業機密的經濟模式”，稱自中國入世後，有6萬家美國工廠倒閉。在繼續為“美國優先”政策辯解後，美方稱，“未來屬於愛國者，而不是全球主義者”。話音剛落，便有美國媒體評論說，此番言論“無疑是一次民族主義演講”。



細品美方在如此矚目平台上的這一演講，有關中國的內容沒有幾句新話，難怪坐在聽眾席上的美國商務部長威爾伯·羅斯都聽得昏昏欲睡。但這番言論再一次暴露出演講者邏輯混亂，誇大其辭，不顧事實，且盛氣凌人，便令人不得不拍案而起。



先說所謂6萬美國工廠關閉的事。對於美國選民來說，這話聽起來很有蠱惑力和欺騙性，卻全然經不起推敲。“6萬”這個數字本身便很有水分。隨著經濟全球化發展，美國一些勞動力密集型產業在全球範圍內按經濟規律發生轉移，這事賴不到中國入世上。美國跨國公司算得清這筆賬。就連特朗普自己的公司在全球化運營中也逃不過這樣的經濟規律。



加入世貿組織以來，中國一直致力於落實加入世貿組織所作承諾，包括關稅、服務貿易、知識產權和透明度等各個方面，履行世貿組織義務。中國入世沒有讓包括美國在內的任何一個國家吃虧，反而不斷創造出一個令世界各國都有共享機遇的巨大市場。去年，中國知識產權進口額358億美元，居全球第四位。中國沒有任何法律強制要求外國投資者轉讓技術。中國新頒布的《外商投資法》明確禁止利用行政手段強制轉讓技術。

