西安發出＂好家規好家訓好家風＂征集令

中評社北京9月29日電／從今年9月至2020年6月，西安市紀委、西安市委宣傳部將在全市範圍內開展“崇廉尚德——好家風潤西安”系列活動。從即日起，“經典家規家訓家書”征集評選活動、“我的家風故事”征文活動、“傳承良好家風”微視頻與動漫征集大賽等面向全市發出征集令。



“崇廉尚德——好家風潤西安”系列活動將深入挖掘傳統文化中蘊含的思想精華，引導全體市民群眾尤其是全市黨員幹部傳承崇尚道德的精神，汲取倡導廉潔的力量，動員全市黨員幹部從自身做起，講道德、守規矩、倡廉潔、重家風，以良好的家風築牢拒腐防變的堅固防線，為全面從嚴治黨、深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭營造良好社會氛圍和思想保障。



活動期間將在全市廣泛開展“樹家規立家訓 揚清正家風”征集評選活動。其中，“經典家規家訓家書”征集評選活動在征集歷代經典家規家訓的同時，面向西安地區各區縣、開發區、企事業單位重點征集內涵深刻、具有代表性的現當代教人學好向善的優秀家規家訓家書，傳遞正能量，弘揚良好家風；“我的家風故事”征文活動，要求體現家國情懷、修身立德、詩書傳家、勤儉持家、孝老愛親、敦親睦裡、清正廉潔等中華傳統家庭美德，營造崇廉尚德，向上向善、見賢思齊的社會風尚；“傳承良好家風”微視頻與動漫征集大賽，通過各單位推薦和向社會征集家規家訓、家風故事等優秀創意、微視頻及動漫等宣傳片，編輯製作家教家風等反映良好家庭文化的微視頻、微電影，打造一批廉政文化精品。



在“傳承家風家訓·弘揚傳統美德”誦讀活動中，開展家風家訓進校園、進社區、進機關誦讀活動，通過吟誦、點評等環節，深入發掘中華優秀傳統文化蘊含的思想觀念、道德規範，對優秀家規文化再宣傳再弘揚。

