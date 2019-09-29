女政治家董繼玲　談近距離接觸8位美國總統

中評社香港9月29日電／白宮亞太裔顧問委員董繼玲曾先後近距離接觸8位美國總統，並為其中3位效力。她表示，很幸運有這樣的機會，與每位總統的互動都很特別，令她記憶猶新。



據中央社報道，來自台灣的董繼玲曾在前總統小布西（George W. Bush）和奧巴馬（Barack Obama）任期間，先後擔任商務部副助理部長和少數族裔企業諮詢委員。她是繼運輸部長趙小蘭後，另一位進入美國內閣的華裔女政治家。



夫婿傑龍（Joel Szabat）為哈佛大學企管碩士，在美軍服役5年、曾派駐德國。傑龍先後出任聯邦環保總署執行長、運輸部副助理部長等職。今年6月擔任運輸部代理次長 。



董繼玲記得，2017年她應邀前往白宮，從總統特朗普手中接下“商業領導能力獎”。她是15位獲獎者中唯一的華裔。特朗普一出場就有一股強大的氣場，像個萬獸之王，散發出活力和威嚴。他言談間充滿自信和說服力，令人鼓舞生畏。



她說，特朗普還當場決定縮短記者會，送走記者後與獲獎者們交談，令獲獎者受寵若驚。



董繼玲表示，雖然特朗普作風強硬、說出的話常令人難以接受，但他說到做到，創造工作機會並把美國人的利益放第一。



今年初因被特朗普任命為亞太裔顧問委員，她再度前往白宮。這次她覺得特朗普的態度比之前溫和親切，他公開表揚亞裔對美國的貢獻，並和每人握手、合影留念。