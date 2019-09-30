中評關注：這點綠狂輸柯P　抗中牌短期救急

柯文哲。（柯粉俱樂部提供） 中評社台北9月30日電（記者 鄭羿菲）過去一年的民調，在20至39歲年輕族群支持度通常是台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲遙遙領先藍綠，而民進黨28日在中央黨部旁封街舉辦“台灣派對”，因整天下豪雨的因素，意外地應證了民進黨在年輕族群“失寵”的窘境。



對比之下，柯文哲28、29日在高雄舉辦的粉絲座談會、簽書會，場景與民眾都熱情許多，顯然蔡英文2020民調贏過中國國民黨參選人、高雄市長韓國瑜，只是抗中的“短期效應”，而年輕選民、中間選民的傾向都是容易游離，未來韓團隊會否採取行動爭取支持，成為2020選戰關鍵。



民進黨33年黨慶在中央黨部封街約200公尺舉辦“台灣派對”，在設計上比照柯文哲在2018年舉辦活動的類型，設置類似園遊會的攤子，包括打彈珠、香蕉煎餅、文創商品等來吸引年輕族群參與。而柯的音樂園遊會吸引許多年輕人、夫婦帶著孩子到活動現場遊玩，民進黨輕卻門可羅雀；也有媒體私下說，連鄰近的華山文創園區的名偵探柯南（動畫）展人潮還比較多。



民進黨本來想學柯文哲把造勢活動“年輕化”以吸引年輕族群，但卻意外暴露了完全被柯甩到後車燈都看不到，也顯示民進黨“老化”的窘境，反觀柯文哲28日晚間在高雄舉辦的粉絲見面會、29日下午的簽書會，柯粉們熱情的程度從眼神就能簡單看出來。



拉到2020大選的局勢來看，蔡英文近期民調開始領先韓國瑜，且在年輕族群的支持度上卻更是遙遙領先，從美麗島董事長吳子嘉28日晚間公佈的民調中，，20至29歲選民支持度，蔡英文在短短一個月內從5月的27%升到6月的47%，而柯文哲卻從46%降到26%，吳子嘉認為，除了民進黨在6月整合成功外，香港事件也是影響因素之一。



綜上所述，民進黨長期年輕族群流失，面臨著“老化”的問題，而蔡英文民調之所以會領先韓國瑜，恐怕只是在選舉策略上打抗中牌的短期效應，再加上韓國瑜經常失言所導致。鴻海創辦人郭台銘與柯文哲的聯盟確定“不參與2020連署競選”後，也在中間選民的部分得到了適當的“回流”。2020大選，韓國瑜已有25%鋼鐵韓粉支持，未來韓陣營如何採取行動爭取容易游離的年輕選民、中間選民們的支持，成為2020選戰關鍵；而民進黨長期正走向被年輕族群“不信任”的狀態，勢必得重視，面對台灣民眾黨的挑戰，民眾黨在年輕族群的實力不容小覷，白綠如何競爭發展，值得關注。