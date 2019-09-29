中央主題教育領導小組：加強愛國主義教育

中評社北京9月29日電／近日，中央“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組印發《關於在“不忘初心、牢記使命”主題教育中加強愛國主義教育、弘揚愛國主義精神的通知》，指出在“不忘初心、牢記使命”主題教育中，要加強愛國主義教育，弘揚愛國主義精神，激發廣大黨員幹部和人民群眾的愛國熱情，凝聚奮進新時代的磅礴偉力，做好黨中央部署正在做的事情。



通知要求，在學習教育中引導黨員幹部把愛黨愛國愛社會主義統一起來。各地區各部門各單位要認真落實學習教育的基本要求，在原原本本學習規定書目的同時，把加強新時代愛國主義教育作為學習教育的重要內容，通過個人自學、研討交流等，組織黨員幹部認真學習領會習近平總書記關於弘揚新時代愛國主義精神的重要論述，不斷加深對習近平新時代中國特色社會主義思想的理解，加深對初心使命的感悟。



通知要求，在學習黨史、新中國史中培養黨員幹部愛國之情、砥礪強國之志。要按照在“不忘初心、牢記使命”主題教育中認真學習黨史、新中國史的要求，組織引導黨員幹部在學習中了解我們黨領導人民進行革命、建設、改革的光輝歷程和光榮傳統，了解新中國成立以來特別是改革開放以來黨和國家事業發展的偉大成就和寶貴經驗，切實做到知史愛黨、知史愛國，自覺踐行初心和使命。



通知明確，要在慶祝新中國成立70周年系列活動中激發黨員幹部的愛國熱情。各地區各部門各單位要結合實際，組織黨員幹部就近就便參觀新中國成立70周年成就展，收看慶祝中華人民共和國成立70周年大會等活動，用好本地區紅色資源，發揮愛國主義教育示範基地作用，緬懷革命先烈，傳承紅色基因，結合“三會一課”、主題黨日，開展愛國主義宣傳教育，切身感受70年來我國取得的歷史性成就、發生的歷史性變革。



通知強調，要把黨員幹部的愛國熱情轉化為促進改革發展穩定的實際行動。要鼓足幹勁、再接再厲，把開展主題教育同做好黨中央部署正在做的事情結合起來，同完成今年各項工作任務結合起來，同應對各種風險挑戰結合起來，增強鬥爭精神，主動擔當作為，把主題教育中激發出的愛國熱情轉化為立足崗位、發奮工作的實際行動，轉化為攻堅克難、幹事創業的實際成效。



（來源：人民網）