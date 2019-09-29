李強：“演藝大世界”打造世界級演藝集聚區

中評社北京9月29日電／市委書記李強昨天下午在調研“演藝大世界”推進工作時指出，要深入貫徹落實習近平總書記關於文藝工作的重要論述，對標國際最高標準、最好水平，充分發揮特色優勢，進一步在集聚一流人才和機構、加強運營管理、強化宣傳推廣上下功夫，更好地激勵創作、鼓勵演出、繁榮市場、做強產業、服務觀眾，不斷提升顯示度、影響力和競爭力，為打響“上海文化”品牌、打造亞洲演藝之都、加快建成國際文化大都市作出更大貢獻。



環人民廣場地區素以劇場雲集而聞名，“演藝大世界”啟動建設並命名以來，著力打造世界級演藝集聚區，目前擁有專業劇場22家，經授牌“演藝新空間”26家，名家、名團、名劇紛至沓來，首演、首秀、首映頻繁上演。其中，人民廣場周邊1.5平方公里範圍內，正常運營的劇場及展演空間21個，是國內密度最高的劇場群。



下午，李強等市領導來到地處“演藝大世界”核心區域的中國大戲院，聽取“演藝大世界”推進進展以及票務聯動情況匯報，就更好推動演藝事業和文化產業發展進行交流討論。李強說，“演藝大世界”劇場集聚、演藝繁盛，具備打造成為國際國內領先的文化演藝品牌的良好條件。要進一步加強整體謀劃，強化協同聯動，優化觀劇體驗，推動產業發展，發揮綜合效應，全力打造具有更強影響力和競爭力的城市文化名片。李強關切詢問“演藝大世界”近期劇目演出安排。他指出，再過幾天，我們即將迎來新中國成立70周年，要著力推出一批精品力作，更好豐富國慶文化市場，更好滿足廣大市民群眾對高品質文化生活的需求。有著89年歷史的中國大戲院經過全面改造升級，定位為以綜合戲劇演出為主的中型專業劇場。李強聽取戲院歷史發展和目標規劃介紹，叮囑劇場負責人要充分發揮自身優勢所長，做大做強特色駐場品牌，在與周邊劇場的錯位競爭中實現更好發展。



歷史悠久的長江劇場承載了幾代上海觀眾的美好記憶，經過全新修繕後，將技術與藝術充分融合，為滬上戲曲演出提供創新性、實驗性的小劇場。李強現場觀看了實驗越劇《再生·緣》片段，就傳統戲曲融合創新、藝術舞台技術升級等同劇場負責人深入交流。李強說，既要傳承經典，也要面向未來，跟上時代發展、把握人民需求，把出原創力、出大作品作為不懈追求，積極探索創新，把更多精品力作呈現給觀眾。



林肯爵士樂上海中心坐落優秀歷史建築美倫大廈內，是紐約林肯爵士中心在海外的第一個分中心。李強同駐場的海外樂手親切交流，了解他們在滬演出的想法感受。李強說，上海中西文化交匯、古今文明交融，各類文藝作品、樣式、流派競相生長。要著眼文化市場發展、市民群眾需求，積極鼓勵發展具有文化旅遊特色的演藝產品，推動形成有辨識度、有影響力、有集聚度的展演活動，更好集聚人氣、聯動產業、繁榮市場。