黃背心示威再起爆衝突　法國警察催淚瓦斯驅離

中評社香港9月29日電／法國警方今天在西南部城市土魯斯多次動用催淚瓦斯和高壓水柱制止抗議活動，現場有將近1000名“黃背心”群眾參與示威。



法新社報道，南部城市蒙貝列也爆發衝突，約有300名抗議群眾與警方對峙。當地警方說有4名員警輕傷，有9名示威者因投擲拋射體等罪行被捕。 土魯斯警方聲明說，部分抗議群眾朝警方拋擲投射物後，警方已逮捕5人。



中央社援引報道，觀察警方因應黃背心抗議行動的團體“警方行為觀察站”說，警方在示威期間攻擊他們5名成員，造成他們其中1人受傷。



“警方行為觀察站”在推特發布相關照片和影片，支持他們的說法，並且上傳公開信給有關當局抗議此事。



土魯斯警察總部今天傍晚未就這些指控置評。



據報道，警方動用催淚瓦斯和高壓水柱後，示威群眾仍持續聚集街頭。



而在首都巴黎，部分黃背心人士加入氣候變遷抗議遊行。



9月的抗議活動讓黃背心運動再起，不過沒像去年底和今年上半年所見那樣嚴重。示威人士批評總統馬克龍與社會脫節，未顧及到一般民眾的需求。



馬克龍政府兩天前才提出2020年預算草案，計劃對家庭減稅90多億歐元。 這項預算草案包含馬克龍先前早已做出的承諾，要替約1200萬個家庭減稅50億歐元，這是他為因應持續不斷的抗議活動而舉行“全國大辯論”的結果。