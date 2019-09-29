中國在上合組織中發揮開創性建設性作用

中評社北京9月29日電／上海合作組織的誕生是20世紀末國際關係體系深刻調整的結果。冷戰結束，世界不僅沒有變得更加安全，而且還出現了新的、不可預測的全球性威脅和挑戰。21世紀，僅靠一國或幾國無法維護全球安全。



正是在這樣複雜的背景下，上海合作組織創始國的元首憑借智慧與遠見，制定了成立上海合作組織，加強多邊合作的英明戰略方針。



上海合作組織從成立之初就強調，21世紀的國際秩序應當採用集體決策機制解決重大問題，堅持法治和國際關係民主化。2001年“9·11”事件前三個月，《上海合作組織打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義公約》就正式簽署，充分彰顯上合組織堅決打擊三股勢力的決心。



今天，我們很難想象，如果沒有上合組織多年來努力打造的信任、穩定和可預測的氛圍，廣大的歐亞地區局勢會走向何方。儘管全球若干地區安全挑戰和威脅日益上升，緊張局勢加劇，但是上合組織國家的高效合作使占歐亞大陸面積60%的地區局勢穩定，這是不可辯駁的事實。



談到中國在上合組織中的作用，必須強調，中國是上合組織的發起國和聯合創始國。1996年，中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦元首在中國城市上海舉行會談，決定成立新的多邊機制，並以會議舉辦地上海命名，“上海五國”從此載入史册。上海五國是新型多邊對話機制，旨在共商大計，共謀發展，維護地區和平與穩定。2001年，烏茲別克斯坦提出與上海五國開展合作的意願，同年6月15日，上海五國在一年一度的上海峰會上正式更名為上海合作組織，秘書處設在北京。



上合組織的基本原則體現為“上海精神”，主張互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展。“上海精神”已經獲得國際社會的廣泛認可，豐富了國際關係理論。上合組織遵循協商一致的原則，主張平等對話，尊重各方利益。在國際政治進程不可逆轉的背景下，協商一致原則在構建多邊國際秩序的過程中展現出強大的生命力和現實性。



上合組織是一個所有成員國無論領土大小、人口多寡、政治經濟實力強弱，一律平等的新型國際組織，每個成員國都為上合組織的發展貢獻力量，其中，中國發揮著開創性和建設性的關鍵作用。



中國為推動上合組織的安全、政治、經濟、人文合作提出了多項倡議。中國領導人經常提出各種具體建議。去年中國擔任上合組織輪值主席國，6月中方成功主辦了具有歷史意義的青島峰會，期間習近平主席宣布了中方促進上合組織成員國合作的一系列重大舉措。未來3年，中方願利用中國－上海合作組織國際司法交流合作培訓基地等平台，為各方培訓2000名執法人員。中方將在上海合作組織銀行聯合體框架內設立300億元人民幣等值專項貸款。未來3年，中方將為各成員國提供3000個人力資源開發培訓名額。這些舉措充分彰顯了中方致力於提升上合組織總體實力，促進成員國經濟社會發展的良好意願。



習近平主席提出的“一帶一路”倡議獲得了上合組織大多數成員國的讚賞和支持，因為“一帶一路”以歷史友誼，相互尊重，互利合作為基礎，帶動弘揚傳統價值的國家共同發展。“一帶一路”倡議為基礎設施領域的合作開辟了更加廣闊的空間，互聯互通是上合組織合作的重要領域。眾所周知，互聯互通不僅直接關係經貿合作的成效，而且為各國人民之間的暢通交流提供保障。在這一意義上，“一帶一路”有助於推動交通物流領域新型雙邊、多邊合作機制的建立與發展，對上合組織成員國，尤其是中亞國家，意義重大。



總而言之，中方為發展上合組織提出的各種倡議、長期互利項目充分顯示了上合組織在中國外交中的重要地位。70年來，中國的外交政策經受了各種複雜的考驗，取得了舉世矚目的成績。



中國外交立場鮮明，保衛世界和平，維護各國和各國人民的利益，主張在尊重國際法的前提下和平、穩定的發展。毫無疑問，隨著中國的和平崛起與經濟實力的增強，中國在解決國際和地區事務中的作用也將日益上升。中國的經濟實力正在逐步轉化為政治實力，中國在全球事物中的話語權日益提升。今天，沒有哪個地區性和全球性問題不需要傾聽中國的意見。



（來源：人民網）