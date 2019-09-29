中國戲曲電影“走出去”，好時機在眼前

中評社北京9月29日電／中國戲曲電影，又一次在國際舞台步入“高光時刻”。



西班牙當地時間9月27日，“中國戲曲電影影展發布會”在第67屆聖塞巴斯蒂安國際電影節（以下簡稱“聖塞電影節”）期間舉行。五部上海出品的戲曲電影代表作——京劇電影《曹操與楊修》、越劇電影《西廂記》、昆劇電影《景陽鐘》、滬劇電影《挑山女人》和越劇電影《白蛇傳》，在電影節期間集中展映，獲得國際電影同行的高度關注和影迷們的廣泛好評。今年也是聖塞電影節首次為中國戲曲電影開辟一個獨立的展映平台。正如此次影展活動的中方主辦方、上海市電影發行放映行業協會相關負責人所說，中國戲曲電影“走出去”，好時機就在眼前，未來還會更有看頭。



京、昆、滬、越四大劇種五部作品亮相聖塞電影節



此次赴聖塞電影節展映的五部戲曲電影，分別代表中國京、昆、滬、越四大劇種的經典曲目，部部都是精彩絕倫的“好戲”。



作為打響“上海文化”品牌的重要作品之一，開啟聖塞電影節中國戲曲電影展映序幕的京劇電影《曹操與楊修》，於去年6月19日在上海首映。目前，該影片已先後受邀到美國、法國、日本、奧地利等國上映，先後斬獲中美電影節“年度十大金天使獎”、第六屆日本京都國際電影節“最受尊敬大獎”等國內外多個獎項。



發布會現場，聖塞電影節主席何塞·路易斯·利波蒂內斯頗有感觸地說，承載中國傳統文化的戲曲電影，讓人們認識到了電影的另一種全新可能，帶來了與眾不同的視覺和聽覺享受。此次集中展映的幾部中國戲曲電影，給西班牙和來自全世界的影迷們帶來了驚喜。