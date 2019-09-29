郭台銘幫民眾黨站台　吳敦義：不擔心影響選情

中評社台北9月29日電／國民黨主席吳敦義今天表示，不擔心鴻海創辦人郭台銘為台灣民眾黨站台影響藍營選情；他說，郭台銘過去對國跟黨的貢獻與愛護，國民黨還是常懷感激之心。



中央社報道，吳敦義今天上午出席台北松山慈惠堂全國鬆柏獎頒獎大會時表示，若有適當時間，他很樂意跟郭台銘見面，至於是否會希望郭台銘支持國民黨“總統”參選人韓國瑜，吳敦義則說，“這個我不能亂講，因為還沒有面對面談，不能講說希望郭台銘支持誰或不支持誰”。



對是否會將自己列為國民黨不分區“立委”名單第一位，吳敦義並未回答，隨即離去。



郭台銘雖然宣布不參加2020“總統”選舉，但將戰場轉到“立法院”，呼籲粉絲票投給不服務黨派、顧民生、務實等3大條件的“立委”參選人。日前台北市政府顧問蔡壁如也說，郭台銘明確表示願意為台灣民眾黨“立委”參選人站台或共同掛看板。



對於郭台銘願意為民眾黨站台，是否擔心衝擊國民黨“立委”選情，吳敦義受訪時表示，他不擔心。



吳敦義認為，只要雙方同時熱愛“中華民國”，希望維持兩岸和平穩定發展，重視蒼生生活，大家是殊途同歸，沒有什麼問題。



吳敦義指出，郭台銘雖然過去是國民黨員，貢獻很多，當前既然已經離開國民黨，大家好聚好散。郭台銘過去對國跟黨的貢獻與愛護，國民黨還是常懷感激之心。