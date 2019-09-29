汪大昭：女排刷屏之後

中評社北京9月29日電／在日本舉行的世界杯賽中，中國女排十戰連勝，提前一輪獲得冠軍。喜訊傳來，很快有兩種觀點見諸新媒體和自媒體。



第一，以女排的成就作為對比，貶斥三大球男隊。女排世界杯賽歷史上僅有5支球隊曾經奪冠，中國女排的戰績位列第一檔次。處在這一位置上，並非總能摘金，塔尖上的競爭注定比在塔基上的競爭更激烈，能夠躋身那裡的沒有弱者。在中國體育界，與女排比肩的還有乒乓球、跳水、體操等好幾個項目的隊伍。總有人認為這些項目不像田徑、游泳那樣比拼體能，或隔網相對，沒有肢體接觸，本身就適合中國人乃至黃種人。其實，有這些特點的項目多著呢，中國並非樣樣居先，搞什麼都是冠軍。



期待競技成績，不能無視條件。中國女排擁有世界排名第一的平均身高，部分位置上擁有世界最佳球員，能夠熟練使用高點強攻和快速多變的不同打法，具備了奪取世界冠軍和奧運金牌的基礎實力，主教練郎平和主力隊員都不乏大賽經驗，全隊處於成長周期的巔峰，世界冠軍是實至名歸。達到這個高度，無論技術保障還是思想信念，都要有所傳承，有所創新，女排做到了。有些項目和隊伍尚未做到，而且難度比女排更大，應當鼓勵他們向女排取經，而不是奚落。





第二，對女排的成就報以審美疲勞。中國女排5次世界杯奪冠，時間跨度長達38年，其中有極為艱辛、驚險的，也有優勢明顯、相對輕鬆的，起伏本身同樣是競技體育的規律。在這個過程中，媒體從業者和球迷群體也更新換代，對取得世界冠軍的信息習以為常，更說不上情結，不需了解專業分析，僅憑個人好惡點贊或點滅。



一個幅員遼闊、人口眾多的大國，應當在世界體壇的競爭中有建樹、有優勢，在部分擅長的項目中居於前列，一代接一代的優秀運動員、教練員用自己的智慧和辛勞，實現技戰術創新，為喜愛運動的人們帶來豐富的精神文化享受。中國競技體育全面發展時，女排錦上添花，遇到困難和挫折時，女排勇於擔當。中國從體育大國走向體育強國，女排就是這一歷史進程中的代表和榜樣。

